Franța vrea să coopereze cu Suedia pentru un avion de luptă de nouă generație, după eșecul proiectului cu Germania

„Ambele țări caută aeronave destul de asemănătoare, de dimensiuni relativ mici”, a spus oficialul francez, înaintea vizitei pe care președintele Emmanuel Macron o va face luni în Suedia, potrivit Politico.

„Există multe posibilități de cooperare. Noi avem capacități de producție a motoarelor de avion pe care Suedia nu le are, iar acesta este un domeniu în care am putea colabora”, a adăugat oficialul.

Declarațiile reprezintă cel mai clar semnal transmis până acum Stockholmului de către Paris, după eșecul proiectului Future Combat Air System (FCAS), prin care Franța, Germania și Spania urmăreau să dezvolte un avion de luptă de nouă generație.

Programul, început în urmă cu aproximativ un deceniu, a fost afectat de neînțelegerile dintre compania franceză Dassault Aviation și Airbus Defence and Space din Germania și s-a încheiat în cele din urmă în primăvara acestui an.

Franța și Germania încearcă să atragă Suedia

Franța și Germania încearcă acum să atragă Suedia într-un viitor proiect pentru dezvoltarea unui avion de luptă. Politico a relatat anterior că Berlinul a contactat deja Stockholmul în acest sens.

Compania suedeză Saab produce avionul de luptă Gripen, însă motorul acestuia folosește tehnologie dezvoltată de compania americană GE Aerospace. În schimb, motoarele avioanelor franceze Rafale sunt produse în Franța de Safran.

„Dassault își construiește propriile aeronave, iar Saab pe ale sale. Sunt doi competitori cu abordări destul de asemănătoare și care se respectă reciproc. Au existat cooperări și în trecut”, a spus oficialul francez.

El a precizat însă că „nu a fost convenit nimic în mod oficial” în privința unei eventuale cooperări pentru dezvoltarea unui nou avion de luptă.

Suedia ar urma să decidă până în septembrie 2027 care vor fi următorii pași ai programului său privind viitoarele avioane de luptă.