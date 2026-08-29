Apa de la robinet se scumpește pentru a doua oară în această vară în București

Bucureștenii se pregătesc pentru o nouă majorare a tarifelor la apa potabilă.

Consiliul General al Primăriei Capitalei a aprobat o nouă majorare a tarifului, cu 85 de bani pentru fiecare metru cub de apă.

Este a doua scumpire din această vară, după cea aplicată la 1 iulie.

În urma noii majorări, metrul cub de apă va costa 8,83 de lei, la care se adaugă tariful pentru canalizare.

Cu vrea să facă Apa Nova cu banii suplimentari

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, estimează că factura de apă a unei familii ar putea crește, în medie, cu aproximativ 28 de lei.

Autoritățile și Apa Nova susțin că banii suplimentari vor fi folosiți pentru investiții în rețeaua de apă și canalizare.

Planul prevede lucrări pe 221 de kilometri de rețele, dintre care 70 de kilometri de rețea de apă și 147 de kilometri de canalizare.

„Două treimi din programul de investiții vor fi alocate doar canalizării”, a declarat Ciprian Ciucu, care a precizat că lucrările vizează inclusiv prevenirea inundațiilor.

Apa Nova pune la dispoziția Primăriei Capitalei 220 de milioane de euro

Apa Nova s-a angajat să investească până în 2037 aproximativ 300 de milioane de euro pentru modernizarea și extinderea rețelelor din București.

Compania va pune, de asemenea, la dispoziția Primăriei un fond suplimentar de 220 de milioane de euro pentru lucrări de infrastructură urbană.

Chiar și după această majorare, Bucureștiul rămâne printre orașele cu cele mai mici tarife pentru apă și canalizare din țară, potrivit Autorității de Reglementare pentru Utilități Publice.

Cele mai mari tarife sunt plătite în Călărași, Vaslui și Iași, în timp ce Timiș, Bihor și Hunedoara se află la polul opus.