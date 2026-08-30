Prima pagină » Politic » România strălucește la Amsterdam. Bolojan, după aurul mondial: „Ne-ați făcut o mare bucurie”

România strălucește la Amsterdam. Bolojan, după aurul mondial: „Ne-ați făcut o mare bucurie”

Premierul interimar Ilie Bolojan, i-a felicitat pe sportivii care s-au afirmat câștigând aurul, duminică, la cursa 8+1 mixt din cadrul Campionatelor Mondiale de Canotaj de la Amsterdam.
România strălucește la Amsterdam. Bolojan, după aurul mondial: „Ne-ați făcut o mare bucurie”
Sursă foto: Facrbook / Federația Română de Canotaj
Daiana Rob
30 aug. 2026, 19:43, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

România a câștigat medalia de Aur la proba Mix8+ (Mixed Eight / 8+1 mixt) de la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam, desfășurate în perioada 24–30 august 2026. Proba a fost ultima cursă a programului.

„România a câștigat aurul și în proba de 8+1 mixt, în ultima cursă a competiției. În spatele acestor câteva minute extraordinare sunt ani de muncă, disciplină, sacrificii și încredere unii în ceilalți. O echipă adevărată, în care fiecare trage pentru toți. Felicitări sportivilor, antrenorilor și tuturor celor care au fost alături de voi!”, se arată în mesajul publicat, duminică, pe Facebook, de premierul Ilie Bolojan. 

Echipajul român a fost format din: Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleșescu, Simona Radiș, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu și  Victoria Petreanu, cârmaci.

Repartizați pe culoarul 1, românii au declanșat un atac devastator încă din primele secunde, având un avans de 49 de sutimi în fața Statelor Unite ale Americii la borna de 500 de metri.

Într-o cursă fără serii preliminare, cu un ritm general menținut la  39-40 de lovituri pe minut, „tricolorii” au mărit cadența la jumătatea distanței. Sub îndemnurile energice ale cârmaciului, barca României s-a desprins decisiv, trecând linia de sosire cu un avans uriaș de o barcă întreagă în fața adversarilor, potrivit ProSport. 

Echipa României a terminat cursa în 5:35,75.

„Astăzi a fost una dintre acele zile speciale în care am simțit din nou cu toții emoția unei performanțe excepționale”, a mai transmis Ilie Bolojan. 

„Ați dus România pe primul loc în lume. Și ne-ați făcut o mare bucurie”, a conchis premierul interimar. 

Victoria canotorilor români vinde după ce vineri, echipajul de dublu rame, format din Adriana Adam și Simona Radiș, au cucerit medalia de aur.

Recomandarea video

AUR are ca prioritate adoptarea legii de intimidare a donatorilor ONG-urilor în sesiunea parlamentară care începe la 1 septembrie
G4Media
Cum a fost primit Mihai Stoica la Târgoviște, după ultimele dezvăluiri de la FCSB
GSP.ro
Ciprian Ciucu, ședință foto în vacanță la Cula Duca din Măldărăști
Gandul
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
Cancan
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport
Donald Trump preia controlul tranziției din Venezuela. Miza economică majoră a SUA și partenerul surpriză ales
Libertatea
Primesc și pensionarii din România a 13-a pensie? De la ce dată s-ar putea întâmpla
CSID
A7 ajunge la Bacău. Vezi imaginile noi cu autostrada înainte de deschiderea traficului
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia