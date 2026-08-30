România strălucește la Amsterdam. Bolojan, după aurul mondial: „Ne-ați făcut o mare bucurie”

România a câștigat medalia de Aur la proba Mix8+ (Mixed Eight / 8+1 mixt) de la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam, desfășurate în perioada 24–30 august 2026. Proba a fost ultima cursă a programului.

„România a câștigat aurul și în proba de 8+1 mixt, în ultima cursă a competiției. În spatele acestor câteva minute extraordinare sunt ani de muncă, disciplină, sacrificii și încredere unii în ceilalți. O echipă adevărată, în care fiecare trage pentru toți. Felicitări sportivilor, antrenorilor și tuturor celor care au fost alături de voi!”, se arată în mesajul publicat, duminică, pe Facebook, de premierul Ilie Bolojan.

Echipajul român a fost format din: Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleșescu, Simona Radiș, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu și Victoria Petreanu, cârmaci.

Repartizați pe culoarul 1, românii au declanșat un atac devastator încă din primele secunde, având un avans de 49 de sutimi în fața Statelor Unite ale Americii la borna de 500 de metri.

barca României s-a desprins decisiv, trecând linia de sosire cu un avans uriaș de o barcă întreagă în fața adversarilor, potrivit ProSport. Într-o cursă fără serii preliminare, cu un ritm general menținut la 39-40 de lovituri pe minut, „tricolorii” au mărit cadența la jumătatea distanței. Sub îndemnurile energice ale cârmaciului,, trecând linia de sosire cu un avans uriaș de o barcă întreagă în fața adversarilor, potrivit

Echipa României a terminat cursa în 5:35,75. „Astăzi a fost una dintre acele zile speciale în care am simțit din nou cu toții emoția unei performanțe excepționale”, a mai transmis Ilie Bolojan. „Ați dus România pe primul loc în lume. Și ne-ați făcut o mare bucurie”, a conchis premierul interimar.

Victoria canotorilor români vinde după ce vineri, echipajul de dublu rame, format din Adriana Adam și Simona Radiș, au cucerit medalia de aur.