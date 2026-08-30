Sondaj CURS: Bucureștiul, împărțit în patru. PSD, PNL, AUR și USR sunt despărțite de doar 4 puncte / 73% spun că România merge într-o direcție greșită

Dacă alegerile locale ar avea loc duminica viitoare, PSD ar obține 22% dintre voturile exprimate în Capitală, potrivit sondajului CURS publicat duminică, 30 august.

PNL se află la numai un punct în spatele social-democraților, cu 21%, iar AUR este creditat cu 20%. USR completează plutonul fruntaș cu 18%.

Practic, doar patru puncte procentuale separă primul partid de formațiunea aflată pe poziția a patra, într-un București în care niciuna dintre principalele forțe politice nu reușește să se desprindă.

USR crește față de sondajul din iunie

Datele pot fi comparate orientativ cu sondajul CURS realizat în Capitală în luna iunie.

Atunci, PSD și PNL erau la egalitate, cu câte 22%, AUR avea 21%, iar USR era cotat la 16%.

În sondajul din august, PSD rămâne la 22%, PNL coboară la 21%, iar AUR la 20%. USR este singurul dintre cele patru mari partide care înregistrează o creștere, ajungând de la 16% la 18%.

Comparația trebuie însă privită cu prudență: sondajul din iunie a folosit interviuri față în față, în timp ce cercetarea din august a fost realizată prin interviuri telefonice asistate de calculator.

În afara celor patru formațiuni principale, SENS este creditat cu 6%, PNRR-Piedone cu 5%, SOS România cu 4%, iar ACT cu 2%.

Rezultatele descriu astfel un electorat puternic fragmentat, cu patru formațiuni mari plasate într-un interval foarte îngust și cu alte partide care adună împreună un procent semnificativ din voturi.

73% dintre bucureșteni spun că România merge într-o direcție greșită

Sondajul măsoară și starea de spirit a locuitorilor Capitalei.

73% dintre cei chestionați consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce numai 18% cred că direcția este una bună. Alți 9% nu au exprimat o opinie.

Percepția este negativă și atunci când bucureștenii sunt întrebați despre propriul oraș: 63% spun că Bucureștiul merge într-o direcție greșită, iar 25% consideră că direcția este una bună.

Traficul, problema numărul unu a Capitalei

Traficul și aglomerația continuă să fie principala nemulțumire a bucureștenilor.

33% dintre respondenți indică traficul drept problema care ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală.

Urmează starea străzilor și a drumurilor, menționată de 19% dintre respondenți, și lipsa locurilor de parcare, cu 11%.

Impozitele și taxele sunt indicate de 8%, nivelul de trai de 7%, iar curățenia și salubritatea, respectiv spitalele, sănătatea și medicamentele, de câte 6%.

Cele trei probleme legate direct de mobilitatea urbană – traficul, drumurile și parcările – însumează astfel aproape două treimi dintre răspunsurile privind principalele dificultăți pe care administrația Capitalei ar trebui să le rezolve.

Cum a fost realizat sondajul

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 21-28 august 2026, pe un eșantion de 1.069 de persoane cu vârsta de minimum 18 ani, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă în București.

Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost culese prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI), validate pe baza datelor Institutului Național de Statistică și ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului bucureștean.