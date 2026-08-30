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AUR propune modificarea Constituției: Termene obligatorii pentru desemnarea premierului și dizolvarea Parlamentului

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat că va propune modificarea Constituției, în contextul crizei politice prelungite cu care se confruntă România. Formațiunea consideră că legea fundamentală trebuie să impună termene clare pentru formarea unui guvern sau dizolvarea Parlamentului.
AUR propune modificarea Constituției: Termene obligatorii pentru desemnarea premierului și dizolvarea Parlamentului
Radu Mocanu
30 aug. 2026, 16:33, Politic
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„Alianța pentru Unirea Românilor a decis, în cadrul Consiliului Național de Conducere reunit în județul Mehedinți, promovarea în perioada următoare a unui proiect de modificare a Constituției României care să introducă termene clare pentru soluționarea crizelor guvernamentale și să împiedice repetarea situației în care se află astăzi România”, a transmis AUR, printr-un comunicat de presă. 

Partidul condus de George Simion consideră că actuala Constituție a demonstrat o vulnerabilitate majoră prin faptul că a permis prelungirea crizei guvernamentale de la începutul lunii mai, când a fost demis Guvernul lui Ilie Bolojan, până la finalul verii. 

Reprezentanții partidului îl acuză pe președintele Nicușor Dan că amână o nouă nominalizare de premier de teama declanșării alegerilor anticipate și a unei eventuale victorii a opoziției la urne. 

Sancțiuni pentru șeful statului

Una dintre propunerile AUR vizează introducerea unui termen maxim în care președintele să fie obligat să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru. Potrivit proiectului anunțat de partid, depășirea acestui termen ar urma să ducă la încetarea de drept a mandatului prezidențial. 

Dizolvarea Parlamentului

Formațiunea mai propune ca Parlamentul să fie dizolvat de drept dacă nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.  

„România nu poate rămâne luni întregi cu un Guvern demis, în timp ce președintele calculează ce premier îi convine, ce majoritate poate construi și cum poate evita alegerile anticipate. Dacă actuala Constituție permite unui președinte să prelungească o asemenea situație timp de 117 zile, atunci această vulnerabilitate trebuie corectată”, a mai transmis AUR. 

Cronologia blocajului politic din România

Încă de la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, România trece printr-o criză politică

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar. 

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta a picat în Parlament.   

După eșecul propunerii Veștea, Partidul Social Democrat l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în timp ce PNL, USR și UDMR l-au propus pe europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan.

Cu toate acestea, Nicușor Dan a refuzat să facă o desemnare, susținând că niciun nume nu poate strânge o majoritate.  

De asemenea, în repetate rânduri, președintele Nicușor Dan a exclus posibilitatea organizării de alegeri anticipate și formarea unui guvern la care să participe și AUR. 

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