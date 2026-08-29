AUR continuă demersul de suspendare a președintelui. Petrișor Peiu: „Nicușor Dan arată o sfidare a realităților”

„Mergem înainte cu procesul de strângere a semnăturilor parlamentarilor care vor să țină suspendarea și apoi procedura de demitere a președintelui. Nu s-a schimbat absolut nimic”, a declarat Peiu, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

Liderul senatorilor AUR susține că modul în care președintele își exercită atribuțiile reprezintă, în opinia formațiunii, „o sfidare a realităților”.

„După părerea noastră, modul în care operează Nicușor Dan arată o sfidare a realităților. Și cred că dânsul perturbă. Suspendarea merge înainte pentru că domnul președinte nu și-a schimbat atitudinea”, a continuat Peiu.

Reprezentantul AUR a precizat că la discuțiile recente au luat parte și aleși din afara formațiunii, urmând ca datele exacte să fie comunicate oficial în perioada următoare.

„Au fost și niște colegi de la alte partide aici. O să fie o comunicare publică foarte precisă”, a mai punctat Peiu.

„Noi așteptăm, noi așteptăm ca partidele care sunt nemulțumite de modul în care domnul Nicușor Dan și-a manifestat puterea, prerogativele prezidențiale, să vină și să se alăture acestui demers. Adică să oficializeze relația de antipatie sau de respingere cu domnia sa”, a conchis liderul AUR.

Partidul AUR a început demersurile de suspendare a președintelui Nicușor Dan încă din luna iulie, iar la începutul lunii august, liderul AUR, George Simion, a declarat că au fost strânse deja „un număr important” de semnături .

AUR a lansat și o platforma prin care „fiecare român va putea vedea dacă parlamentarul său a semnat pentru suspendare sau nu”.