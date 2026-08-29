Oana Țoiu, despre Reforma ANI: Parlamentul încă are timp să adopte legea corectă depusă de noi

Criticând actuala reformă ANI, ministra de Externe, Oana Țoiu, a acuzat că legea este „neconstituțională”.

„Poziția mea față de legii ANI, poziția noastră ca echipă USR, poziția multor experți – președintele știe opinia mea legat de asta – este că această lege este neconstituțională. Vorbește de o aplicare față de o faptă trecută”, a declarat Țoiu.

Aceasta a mai afirmat că „este un moment foarte complicat pentru istoria României, pentru că noi avem generații întregi care au muncit pentru libertatea pe care o avem astăzi, pe neutralitatea justiției în statul de drept se bazează și dezvoltarea economică până la urmă și puterea oricui în mediul politic sau în administrație de a face față presiunilor când le consideră nedrepte și a știi că e apărat de lege, că e apărat de arbitrii neutrii”.

Țoiu acuză că precedentul unei legi care „atacă direct un oponent politic” are afecte „nu doar asupra lui Dominic Fritz sau partidul USR.

„Acest precedent al unei legi care atacă direct un oponent politic are efecte nu doar asupra lui Dominic Fritz sau asupra USR, noi vom continua să ne facem treaba în curaj și în continuare, ci are un efect de descurajare a celor care vor să stea drepți bazându-se pe faptul că există niște arbitri neutri”, a declarat Țoiu.

Țoiu spune că Parlamentul are timp să adopte proiectul propus de USR

Aceasta precizează că, mai există timp pentru adoptarea proiectului de lege propus de USR ca variantă la actuala reformă ANI, precizând că „mai sunt 30 de zile în care România poate să îndrepte” ceea ce ea a calificat drept o „eroare profundă”, dar și să primească, în același timp, banii din jalonul PNRR.

„Parlamentul încă are timp să adopte legea corectă depusă de noi și să redea, inclusiv internațional, respectul față de statul de drept din România. Putem să avem și cele 770 de milioane de euro din jalonul PNRR și un stat de drept funcțional pentru care au muncit generații întregi”, a declarat Țoiu.

Această variantă propusă de USR nu conține amendamentul vizat de PSD, referitor la pierderea funcției.