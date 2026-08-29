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Oana Țoiu, replică pentru ambasadorul Rusiei la Chișinău: Rusia și-a pierdut sfera de influență și controlul

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a respins acuzațiile ambasadorului Rusiei la Chișinău, subliniind că astfel de declarații arată doar disperarea unui stat care își pierde controlul și sfera de influență în regiune.
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Radu Mocanu
29 aug. 2026, 21:04, Politic
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„Sunt declarații ale Rusiei pentru că recunoaște că își pierde din sfera de influență cu siguranță și a pierdut și controlul”, a reacționat Oana Țoiu, sâmbătă, la Digi24. 

Declarațiile ministrei de Externe au venit după ce Oleg Ozerov, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, a acuzat România și Occidentul că încearcă să „submineze suveranitatea și statalitatea” Republicii Moldova și că aceste demersuri ar fi însoțite de încercări de eliminare din memoria publică a istoriei ruso-moldovenești. 

Drumul european al Republicii Moldova

Șefa diplomației române a subliniat că parcursul pro-european al Republicii Moldova este ferm consolidat prin voința exprimată de cetățeni și prin progresele tehnice obținute în relația cu instituțiile europene. 

„Cetățenii din Republica Moldova sunt pe drum ireversibil de aderare la Uniunea Europeană. De altfel, o reușită extraordinară a muncii din ultimul an și a ultimilor ani de zile este deschiderea clusterelor de negociere, și vrem să le deschidem pe toate până la sfârșitul anului, pentru aderarea la Uniunea Europeană a Moldovei. Ei sunt un drum ireversibil pe calea europeană, sigur, ireversibil din perspectiva voinței cetățenilor. Trebuie să facem și în interiorul munca diplomatică ca toate statele să fie aliniate” a precizat Țoiu. 

Sute de milioane investite în propagandă și dezinformare

Oana Țoiu a arătat că reacțiile agresive ale reprezentanților Kremlinului demonstrează incapacitatea Rusiei de a oferi o alternativă viabilă sau competitivă pentru țările din regiune, mizând exclusiv pe acțiuni masive de dezinformare.  

„Rusia este singura țară din lume care investește sute de milioane, sunt evaluări care vorbesc iar de aproape un miliard, în propagandă. Nu pentru a-și promova propria reușită, pentru că această reușită nu există. Situația lor economică este în acest moment profund îngrijorătoare față de ce poate oferi propriilor cetățeni și folosesc acești bani pentru a încerca să vulnerabilizeaze perspectiva față de NATO sau față de Uniunea Europeană”, a mai declarat ministra. 

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