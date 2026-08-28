Noul sediu al Ambasadei României la Riga a fost inaugurat. Țoiu: „Privim cu încredere către viitorul relației România-Letonia”

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat inaugurarea noului sediu al Ambasadei României la Riga, în cadrul unei ceremonii la care a participat și ministrul afacerilor externe al Letoniei, Baiba Braze.

Împreună cu ministrul afacerilor externe 🇱🇻 Baiba Braže, am inaugurat astăzi sediul Ambasadei României la Riga. Datele care stau în spatele acestui moment merită reamintite. 105 ani de relații diplomatice. 35 de ani de la restabilirea lor. Iar E.S. domnul Sergiu Nistor este… pic.twitter.com/ZAAIplEKAx — Toiu Oana (@oana_toiu) August 28, 2026

La eveniment a participat și Sergiu Nistor care este primul ambasador rezident al României în Letonia.

„Împreună cu ministrul afacerilor externe Baiba Braže, am inaugurat astăzi sediul Ambasadei României la Riga. Datele care stau în spatele acestui moment merită reamintite. 105 ani de relații diplomatice. 35 de ani de la restabilirea lor. Iar E.S. domnul Sergiu Nistor este primul ambasador rezident al României în Letonia”, se arată în mesajul publicat pe X de șefa diplomației de la București.

Perspective de cooperare și consultări pe teme de securitate

Oana Țoiu susține că dezvoltarea relațiilor bilaterale cu Riga va facilita extinderea dialogului politic și intensificarea parteneriatului bilateral în domenii cheie, precum apărare, tehnologie, educație și energie.

„Astăzi, prin deschiderea acestui nou sediu al ambasadei României, nu celebrăm doar prietenia dintre România și Letonia: privim cu încredere către viitorul ei”, mai spune șefa MAE.

În cadrul vizitei, Țoiu a discutat cu omologul de la Riga despre situația de securitate de pe Flancul Estic, amenințările hibride, necesitate unei coordonări strânse între aliații NATO, dar și continuarea sprijinului acordat Ucrainei în fața agresiunii ruse.