România și Letonia își intensifică cooperarea în fața amenințărilor de pe Flancul Estic al NATO

Situația de securitate de pe Flancul Estic al NATO și amenințările hibride cu care se confruntă România și Letonia au reprezentat unele dintre principalele teme ale discuțiilor de la Riga.

Oana Țoiu a insistat asupra necesității unei coordonări strânse între aliații NATO și a continuării eforturilor pentru consolidarea capacităților naționale și colective de răspuns la amenințări, potrivit informațiilor publicate de MAE pe platforma Facebook.

Ministrul român a atras atenția în special asupra situației din regiunea Mării Negre și asupra incidentelor recente cu drone care au afectat țări de pe Flancul Estic, inclusiv România și Letonia.

Potrivit șefei diplomației române, aceste incidente demonstrează din nou că războiul declanșat de Rusia produce riscuri de securitate „mult dincolo de Ucraina”.

În cadrul discuțiilor a fost amintită și contribuția României la securitatea colectivă a Alianței Nord-Atlantice, inclusiv participarea, în perioada aprilie-iulie 2026, la misiunea NATO de poliție aeriană în regiunea baltică.

România și Letonia susțin continuarea sprijinului pentru Ucraina

Cei doi miniștri au subliniat necesitatea continuării sprijinului acordat Ucrainei în fața agresiunii Rusiei.

Un alt subiect important a fost Republica Moldova, Bucureștiul și Riga reiterând sprijinul pentru Chișinău în contextul provocărilor cu care se confruntă.

România și Letonia și-au reafirmat, de asemenea, susținerea pentru parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei, precum și pentru continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene cu statele din Balcanii de Vest.

În discuțiile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al UE, cele două părți au identificat drept priorități comune întărirea securității regionale și convergența economică.

O nouă etapă în relațiile dintre România și Letonia

Vizita Oanei Țoiu coincide cu inaugurarea sediului Ambasadei României în Republica Letonia, moment prezentat de cele două părți drept începutul unei noi etape a relațiilor bilaterale.

Evenimentul are loc într-un an în care România și Letonia marchează 105 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice și 35 de ani de la restaurarea acestora.

În plan economic, schimburile comerciale dintre cele două țări au ajuns la aproximativ 220 de milioane de euro în 2025. Miniștrii au convenit că sunt necesare noi măsuri pentru stimularea investițiilor și intensificarea contactelor dintre comunitățile de afaceri.

Bucureștiul și Riga urmăresc totodată dezvoltarea cooperării în domenii precum agricultura, energia, tehnologiile avansate, protecția civilă, securitatea cibernetică și comunicarea strategică. Cooperarea existentă în apărare, afaceri interne și educație a fost, de asemenea, evaluată pozitiv.

România susține prioritățile Letoniei în Consiliul de Securitate al ONU

Oana Țoiu a transmis și sprijinul României pentru prioritățile Letoniei pe durata mandatului acesteia de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU în perioada 2026-2027.

Situația din Orientul Mijlociu s-a aflat, la rândul său, pe agenda consultărilor. Ministrul român de Externe a pledat pentru continuarea eforturilor internaționale de dezescaladare și pentru limitarea efectelor regionale și globale ale tensiunilor.