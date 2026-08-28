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Urmează consultările pentru un nou Guvern. Ilie Bolojan: Starea de provizorat s-a lungit prea mult

Ilie Bolojan vorbește despre ce Guvern și-ar dori liberalii, după ce Nicușor Dan a anunțat joi că, după 1 septembrie, începe consultările cu liderii partidelor pro-europene pentru formarea unui nou executiv. Premierul interimar a mai declarat că ar tinde să nu voteze un guvern care are în componență miniștri PSD.
Urmează consultările pentru un nou Guvern. Ilie Bolojan: Starea de provizorat s-a lungit prea mult
Coralia Frigea
28 aug. 2026, 14:31, Politic
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Ilie Bolojan, premierul interimar al României, spune, într-un interviu acordat Cotidianul, despre criza de la Palatul Victoria, cea a lipsei unui guvern cu puteri depline, că trebuie să ia sfârșit. Cât despre viitoarea formulă politică a executivului, premierul interimar a sugerat că nu ar susține un Guvern care are în componență miniștri PSD.

„Acum, Partidul Național Liberal are o decizie luată anterior, și anume de a-l propune pe Siegfried Mureșan ca premier împreună cu USR și UDMR. Nu am luat o altă decizie de atunci, pentru că nu au mai fost consultări oficiale. Am avut câteva discuții informale pe această speță, pe speța Guvernului, dar nu s-a ajuns la o formulă, în această perioadă de vară, discutând cât se poate… inclusiv cu domnul președinte, discutând realist. Fără un suport larg, e greu ca în perioada de vară să treci un Guvern cu parlamentarii în vacanță”, a explicat Ilie Bolojan, pentru Cotidianul.

Cum se poziționează partidele după ultima Coaliție

Din fosta Coaliție, condusă de Ilie Bolojan, s-au separat de social-democrații, în această primăvară, iar partidele rămase s-au poziționat în ultima perioadă, ori alături de PNL, ori de PSD. UDMR a rămas la Guvernare, bet a primit o ofertă și de la social-democrați, care îi invită să îi susțină în viitorul executiv.

„Am colaborat corect atât cu USR, cât și cu UDMR în guvernare, dar sigur că fiecare partid își face calculele, își face analizele și la un moment dat UDMR poate să decidă într-o formă sau alta. Dar am avut o colaborare, din punctul meu de vedere, bună în această perioadă. Cu miniștrii am colaborat bine, ne-am respectat, nu am avut conflicte sau abordări total diferite. Nu ne-am înțeles pe toate lucrurile, era inevitabil să se întâmple asta, dar în linii mari am ținut programul de guvernare și am respectat înțelegerile”, a explicat premierul interimar.

PSD caută susținere în Parlament. Cu cine nu va face majoritate

Sorin Grindeanu spunea însă că PSD are multe lucruri în comun cu UDMR. Președintele PNL, Ilie Bolojan, susține în continuare că nu va face parte din încă un Guvern cu social-democrații.

„Deci, până nu există o altă decizie, aceasta este poziționarea noastră. De asemenea, o decizie pe care am avut-o este că nu vom participa într-un guvern cu PSD, și în această situație PNL va intra în opoziție dacă s-ar ajunge acolo”, a mai precizat Bolojan.

Din aritmetica parlamentară și declarațiile liderilor rezultă că sunt șanse mici ca un Guvern majoritar să fie investit în această toamnă. Totuși, calculele se pot schimba după consultările care au loc după 1 septembrie, conform anunțului lui Nicușor Dan.

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