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Ce spune Ilie Bolojan despre parteneriatul civil: „PNL este un partid liberal-conservator care încurajează în general valorile familiei”

Ilie Bolojan a declarat vineri că este de acord cu organizarea Oradea Pride, atât timp cât manifestația respectă prevederile legale.
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„Sunt de acord să se organizeze orice fel de manifestări în orice oraș din România, cu respectarea prevederilor legale”, a declarat Ilie Bolojan la Prima News.

Întrebat dacă marșul Oradea Pride încalcă vreo prevedere legală, fostul primar al municipiului Oradea a spus că nu cunoaște situația punctuală.

„E vorba de prevederi legale. Prevederile legale înseamnă, de exemplu, că dacă undeva există un alt eveniment autorizat, în paralel cu același eveniment autorizat, nu poți să faci un alt eveniment autorizat. Dar nu am datele punctuale. V-am dat un răspuns care mi se pare corect și cinstit”, a explicat Bolojan.

Bolojan, despre parteneriatul civil

Ulterior, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă PNL susține parteneriatul civil.

„Sunt probleme foarte serioase pe care le are România, sunt zone prioritare în care trebuie intervenit și, când se va pune problema să discutăm despre o formulă de parteneriat civil, ne vom spune punctul de vedere”, a declarat Bolojan.

Liderul PNL a subliniat că partidul încurajează valorile familiei, dar a arătat că acest lucru nu exclude discutarea unor formule de parteneriat civil.

„PNL este un partid liberal-conservator care încurajează în general valorile familiei și ceea ce este adaptat realităților noastre, dar nu înseamnă că nu putem discuta despre orice formulă care rezolvă o speță sau alta”, a spus el.

Sursa video: Prima News

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