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Ilie Bolojan, avertisment privind economia: Deficitul va ajunge în jur de 6%. Ar fi grav să nu respectăm această linie

Premierul interimar Ilie Bolojan estimează că România se poate încadra în acest an într-un deficit bugetar de aproximativ 6%, dacă este menținută direcția fiscală stabilită la sfârșitul anului trecut. Acesta a avertizat că o abatere de la disciplina fiscală instituită, mai ales în contextul internațional, ar putea avea consecințe grave pentru anii următori.
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Țintele de deficit și factorii geopolitici

Premierul interimar Ilie Bolojan estimează că deficitul bugetar ar urma să ajungă la aproximativ 6% și inflația la 5%, dacă se respectă direcția trasată de cabinetul său. 

„Dacă se respectă direcția pe care am pornit la sfârșitul anului trecut, deci pentru anul acesta, ar însemna că ne vom încadra în țintele pe care ni le-am asumat. Ar trebui să avem un deficit în jur de 6%, deci o scădere destul de serioasă a deficitului. Ar trebui să coboare inflația. Estimările erau că va coborî undeva în jur de 5%”, a declarat Bolojan, vineri, la Prima News. 

În privința inflației, liderul de la Palatul Victoria a atras atenția asupra evenimentelor de pe scena internațională care vor afecta în continuare prețurile, în special al carburanților. 

„Suntem în situația în care, ca efect al continuării războiului din Strâmtoarea Ormuz, a agravării situației din regiunea Mării Negre, pentru că invazia Rusiei a generat reacția Ucrainei de apărare pe bună dreptate, dar asta înseamnă că s-a extins în zona Mării Negre și a crescut riscul pentru nave. Toate aceste lucruri au făcut ca prețurile la combustibil să fie mai mari decât cele estimate și inevitabil, pentru că o bună parte din produse sunt transportate pe cost de combustibil, a însemnat un puseu inflaționist”, a spus Bolojan. 

Riscurile deraierii fiscale

Bolojan avertizează că cel mai grav scenariu ar fi abandonarea traiectoriei de reducere a deficitului. În acest caz, România ar risca să nu își mai respecte indicatorii asumați în relația cu Comisia Europeană și să se confrunte cu dezechilibre bugetare tot mai mari. 

„Dacă nu vom mai respecta indicatorii. În momentul în care nu mai respecți indicatorii, ai o problemă pe deoparte cu Comisia Europeană, pentru că nu mai respecți traiectoria de reducerea deficitului, ai o problemă cu echilibrele tale în bugetare”, a subliniat premierul. 

Austeritate mai dură în anii 2027-2028

Șeful Executivului a subliniat că nerespectarea traiectoriei de reducere a deficitului ar arunca România într-un scenariu critic în anii 2027-2028, care ar putea forța viitoarele Guverne să ia măsuri fiscale mai dure pentru a asigura finanțarea statului. 

„Cel mai grav lucru ar fi să nu se respecte această linie. Situația în care v-am spus, 2027 și 2028 vor fi niște ani complicați. Sper să nu se ajungă acolo. dobânzile vor fi tot mai mari, pentru că niciun guvern care vine nu poate să nu ia credit în continuare, fiindcă aceste deficite sunt atât de mari încât nu pot fi corectate de pe o zi pe alta. La final, vom fi în situația în care această situație ne va duce să luăm ca țară măsuri mult mai dure decât cele care au fost luate astăzi”, a conchis Ilie Bolojan. 

Sursa video: Prima News

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