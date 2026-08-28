Cine va fi primar la Timișoara după plecarea lui Dominic Fritz. Succesorul interimar este deja stabilit

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 28 august, Legea ANI care conține prevederea potrivit căreia persoanelor declarate definitiv în incompatibilitate sau conflict de interese le încetează mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. Președintele a precizat că își menține obiecțiile față de lege, dar a promulgat-o pentru a nu pune în pericol fondurile din PNRR.

În cazul lui Dominic Fritz, există deja o hotărâre definitivă a Înaltei Curți care a menținut constatarea ANI privind conflictul de interese. În aceste condiții, după împlinirea termenului prevăzut de noua lege, mandatul său de primar urmează să înceteze.

Ruben Lațcău va prelua atribuțiile de primar

Succesorul interimar nu trebuie însă căutat prin negocieri politice. Consiliul Local Timișoara a stabilit încă din noiembrie 2024 cine este primul om care îl înlocuiește pe Dominic Fritz.

Prin Hotărârea Consiliului Local 488 din 19 noiembrie 2024, Ruben Lațcău a fost reales viceprimar cu 24 de voturi. În același document se precizează explicit că Lațcău „va exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Timișoara”.

Prin urmare, după vacantarea funcției lui Dominic Fritz, Ruben Lațcău va exercita atribuțiile de primar al Timișoarei, cel puțin până când situația se schimbă printr-o hotărâre a Consiliului Local sau până când un nou primar ales își preia mandatul.

Codul administrativ este explicit: atunci când funcția de primar devine vacantă, atribuțiile sunt exercitate de drept de viceprimarul desemnat de Consiliul Local. Viceprimarul păstrează inclusiv dreptul de vot în Consiliul Local și primește, în această perioadă, indemnizația corespunzătoare funcției de primar.

Ruben Lațcău este viceprimar al Timișoarei din 2020 și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Dominic Fritz. În administrația locală s-a ocupat în principal de investiții, infrastructură, regenerare urbană și transport public.

Cine este Ruben Lațcău

Viceprimar din 2020 și responsabil de unele dintre cele mai importante investiții ale orașului, Lațcău și-a construit profilul unui politician combativ, cu atacuri dure împotriva vechii administrații, PSD, PNL, unor instituții ale statului și chiar a sistemului judiciar. Unele dintre declarațiile sale au provocat reacții oficiale ale Consiliului Superior al Magistraturii și Curții de Apel Timișoara.

Lațcău este responsabil în administrația Fritz de investiții, regenerare urbană, transport public și infrastructură edilitară. Este practic omul care a gestionat politic o bună parte dintre marile șantiere ale municipalității și una dintre cele mai vizibile figuri ale administrației după Dominic Fritz.

Încă din primul mandat, viceprimarul a adoptat o retorică dură față de administrația precedentă. Într-un amplu interviu din 2024, el susținea că înainte de 2020 Primăria ar fi funcționat după un „model oligarhic”, cu o rețea clientelară în jurul PNL, și vorbea despre un proces de „deparazitare” a instituției. Acestea sunt acuzațiile și caracterizările lui Lațcău, contestate de adversarii săi politici.

Viceprimarul afirma atunci că lupta administrației Fritz nu este doar una pentru investiții, ci împotriva unor „rețele clientelare” care ar avea acces la bani publici și influență în instituții.

Conflict deschis cu Alfred Simonis: „Acolo e doar câmp și campanie electorală”

Unul dintre principalii săi adversari politici din ultimii ani a devenit Alfred Simonis, președintele PSD al Consiliului Județean Timiș.

În octombrie 2025, Lațcău susținea că CJ Timiș nu are resurse suficiente pentru noul stadion Dan Păltinișanu și punea sub semnul întrebării inclusiv capacitatea administrației județene de a realiza Institutul Regional de Oncologie. Simonis a reacționat acuzând conducerea Primăriei că lansează atacuri „răuvoitoare”.

Conflictul a continuat în 2026. În iulie, Lațcău a filmat un mesaj în apropierea terenului fostului stadion Dan Păltinișanu și a ironizat proiectul promovat de Simonis:

„Acolo e doar câmp și campanie electorală”, spunea viceprimarul, sugerând că lucrările ar putea avansa abia în apropierea următoarei campanii.

Simonis i-a răspuns a doua zi.

Cei doi au arătat totuși că pot colabora pe anumite proiecte. În iunie 2026, Lațcău a salutat public ideea lui Simonis privind o rețea integrată de transport la nivelul județului și a spus că Primăria și Consiliul Județean pot accelera împreună dezvoltarea transportului metropolitan.

Timișoara ar trebui să organizeze alegeri parțiale

Vacantarea funcției deschide și drumul către un nou scrutin. Codul administrativ prevede că prefectul constată prin ordin încetarea înainte de termen a mandatului, iar ordinul poate fi contestat în instanță. Alegerile pentru un nou primar sunt stabilite de Guvern și trebuie organizate în maximum 90 de zile de la expirarea termenului de contestare sau, dacă există un proces, de la hotărârea instanței.

Totuși, există deja un precedent recent care arată că organizarea alegerilor parțiale nu este automată imediat după vacantarea unei primării. Este cazul Sectorului 6 din București, rămas fără primar ales după plecarea lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei.

Ciucu a demisionat din funcția de primar al Sectorului 6 în decembrie 2025, după ce a câștigat alegerile pentru Primăria Generală. Încetarea mandatului său a fost constatată oficial prin ordin al prefectului la 5 ianuarie 2026, iar atribuțiile de primar au fost preluate de viceprimarul Paul Moldovan, desemnat anterior drept primul înlocuitor de drept.

Situația continua și în august 2026. Pe 21 august, președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, afirma că Sectorul 6 se numără în continuare printre cele 24 de unități administrativ-teritoriale în care „ar trebui” organizate alegeri pentru funcția de primar.

Lațcău ar putea fi și candidat, dar spune că nu are această ambiție

Totuși, la Timișoara ar existata dorință să se organizeze rapid alegeri. Surse politice susțin că USR și PNL discută despre susținerea unui candidat comun la eventualele alegeri parțiale. Printre variantele vehiculate se află chiar Ruben Lațcău, în timp ce candidatul comun ar putea fi și un independent cu notorietate în Timișoara.

Lațcău a temperat însă scenariul chiar vineri. Întrebat dacă ar putea candida pentru mandatul deplin de primar, el a spus că USR va avea „cu siguranță” un candidat, dar că el personal nu are această ambiție.