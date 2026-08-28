Prima pagină » Politic » Bolojan, despre ce va face după plecarea de la Palatul Victoria: „A fost o presiune enormă de dimineața până noaptea”

Bolojan, despre ce va face după plecarea de la Palatul Victoria: „A fost o presiune enormă de dimineața până noaptea”

Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit vineri despre ce va face după ce va pleca de la Palatul Victoria. „A fost o presiune enormă în ultimul an asupra mea”, a spus Bolojan.
Câteva zeci de persoane protestează la Palatul Cotroceni: „Te-am votat și ne-ai trădat” / Actorul Alex Bogdan, printre manifestanți
Câteva zeci de persoane protestează la Palatul Cotroceni: „Te-am votat și ne-ai trădat” / Actorul Alex Bogdan, printre manifestanți
Ce spune Ilie Bolojan despre parteneriatul civil: „PNL este un partid liberal-conservator care încurajează în general valorile familiei”
Ce spune Ilie Bolojan despre parteneriatul civil: „PNL este un partid liberal-conservator care încurajează în general valorile familiei”
Ilie Bolojan, avertisment privind economia: Deficitul va ajunge în jur de 6%. Ar fi grav să nu respectăm această linie
Ilie Bolojan, avertisment privind economia: Deficitul va ajunge în jur de 6%. Ar fi grav să nu respectăm această linie
Bolojan avertizează: România poate ajunge la alegeri anticipate dacă blocajul politic continuă. Ce spune despre un guvern PSD
Bolojan avertizează: România poate ajunge la alegeri anticipate dacă blocajul politic continuă. Ce spune despre un guvern PSD
Soluția pentru a nu se mai prescrie dosarele în Justiție. Ce spune Victor Ponta despre scandalurile zilei
Soluția pentru a nu se mai prescrie dosarele în Justiție. Ce spune Victor Ponta despre scandalurile zilei
Cosmin Pirv
28 aug. 2026, 19:12, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ilie Bolojan a fost întrebat la Prima News dacă îi pare rău sau se bucură că va pleca, cel mai probabil în septembrie, de la Palatul Victoria.

„Nu am o problemă pe tema asta, nu m-am agățat niciodată de această funcție. E o funcție de responsabilitate, a fost o presiune enormă în ultimul an asupra mea. În fiecare zi, de dimineața până noaptea, am prins practic tot ce se putea prinde din punct de vedere ale crizelor, de la energie, de la secetă, de la războaie, de la problemele economice, de la PNRR, deci n-a fost o perioadă ușoară, dar am căutat să fac tot ce ține de mine pentru ca țara noastră să fie într-o situație mai bună pentru anii următori”, a spus Bolojan.

Ce va face după plecarea de la Guvern

El a anunțat și ce va face după ce va pleca de la Guvern.

„După ce se închide acest mandat îmi voi dedica energia pentru a contribui la recâștigarea încrederii PNL și la o construcție care să facă în așa fel încât românii care cred în modernizarea acestei țări să aibă motiv să se ducă la vot”, a spus liderul liberalilor.

Bolojan a fost întrebat dacă va candida în 2030 la președinția României. „Am mai răspuns la această întrebare. Nu e niciun fel de actualitate pe tema asta”, a spus el.

Președinte sau premier?

Ilie Bolojan a fost întrebat, de asemenea, ce i-a plăcut mai mult, să fie președinte interimar sau premier.

„Sigur, fiecare are competențe diferite, sunt și parlamentar. Funcțiile provocatoare sunt cele de executiv, pentru că acolo poți livra. Adică mă simt mai bine într-o haină de primar sau de președinte de consiliu județean sau de ministru sau de premier decât într-o haină de parlamentar, de exemplu, sau de președinte”, a răspuns premierul interimar.

El a adaugat că în poziții executive „ai capacitatea de a face mult mai mult”, iar celelalte poziții sunt „aspecte care țin de comunicare, de semnalizare, au alte fișe a postului”.

Sursa video: Prima News

Recomandarea video

Regretul unor sindicaliști după ce a picat Legea Salarizării / Federația „Solidaritatea Sanitară” acuză blocarea creșterilor salariale pentru 94% dintre angajați
G4Media
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
GSP.ro
Donald Trump s-a autoproclamat cel mai măreț președinte din istoria SUA
Gandul
Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt
Cancan
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
Prosport
Viața românilor în „raiul comunist”, documentată de Securitate: „Măcelăriile și prăvăliile goale, dar chiriile se măresc”
Libertatea
Ce să mănânci la micul dejun pentru prevenirea cancerului? Recomandările a doi oncologi americani
CSID
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia