Bolojan, despre ce va face după plecarea de la Palatul Victoria: „A fost o presiune enormă de dimineața până noaptea”

Ilie Bolojan a fost întrebat la Prima News dacă îi pare rău sau se bucură că va pleca, cel mai probabil în septembrie, de la Palatul Victoria.

„Nu am o problemă pe tema asta, nu m-am agățat niciodată de această funcție. E o funcție de responsabilitate, a fost o presiune enormă în ultimul an asupra mea. În fiecare zi, de dimineața până noaptea, am prins practic tot ce se putea prinde din punct de vedere ale crizelor, de la energie, de la secetă, de la războaie, de la problemele economice, de la PNRR, deci n-a fost o perioadă ușoară, dar am căutat să fac tot ce ține de mine pentru ca țara noastră să fie într-o situație mai bună pentru anii următori”, a spus Bolojan.

Ce va face după plecarea de la Guvern

El a anunțat și ce va face după ce va pleca de la Guvern.

„După ce se închide acest mandat îmi voi dedica energia pentru a contribui la recâștigarea încrederii PNL și la o construcție care să facă în așa fel încât românii care cred în modernizarea acestei țări să aibă motiv să se ducă la vot”, a spus liderul liberalilor.

Bolojan a fost întrebat dacă va candida în 2030 la președinția României. „Am mai răspuns la această întrebare. Nu e niciun fel de actualitate pe tema asta”, a spus el.

Președinte sau premier?

Ilie Bolojan a fost întrebat, de asemenea, ce i-a plăcut mai mult, să fie președinte interimar sau premier.

„Sigur, fiecare are competențe diferite, sunt și parlamentar. Funcțiile provocatoare sunt cele de executiv, pentru că acolo poți livra. Adică mă simt mai bine într-o haină de primar sau de președinte de consiliu județean sau de ministru sau de premier decât într-o haină de parlamentar, de exemplu, sau de președinte”, a răspuns premierul interimar.

El a adaugat că în poziții executive „ai capacitatea de a face mult mai mult”, iar celelalte poziții sunt „aspecte care țin de comunicare, de semnalizare, au alte fișe a postului”.

Sursa video: Prima News