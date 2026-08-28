Ilie Bolojan, despre șefia SRI: O propunere de director civil trebuia făcută imediat după formarea coaliției

Ilie Bolojan a declarat că numirea unei conduceri civile la Serviciul Român de Informații ar trebui realizată cât mai curând.

„Cu cât se numește mai repede o conducere civilă și la Serviciul de Informații, cu atât dispar discuțiile legate de starea de provizorat”, a spus premierul, vineri, într-un interviu acordat Prima News.

Premierul a subliniat că președintele Nicușor DAN trebuia să facă o numire în vara anului trecut, la debutul fostei coaliții de guvernare.

„,Asta ține de o analiză care e dată de calculul parlamentar ca acea propunere pe care oo ar putea face să aibă șanse de succes. Probabil că dacă s-ar fi făcut această propunere imediat ce s-a format coaliția, era o relație mai stabilă și s-ar fi putut trece”, a spus liderul de la Palatul Victoria.

Bolojan a mai afirmat că numirea unui director civil la șefia Serviciului ROmân de Informații nu are șanse prea mari, în contextul crizei politice.

„Pe măsură ce lucrurile s-au degradat, probabilitatea să se găsească o înțelegere, e în reducere”, a subliniat prim-ministrul.

Întrebat despre funcționarea relației dintre Guvern și serviciul secret în perioada în care acesta nu are o conducere civilă, Ilie Bolojan a respins existența oricăror interferențe politice.

„Colaborarea este strict instituțională pe baza notelor, rapoartelor care țin de competențele guvernamentale. Nu am avut, din punctul meu de vedere, altfel de interferențe și am căutat să am o relație instituțională”, a conchis Bolojan.

Serviciul Român de Informații nu mai are un director civil din luna iulie a anului 2023, când fostul șef, Eduard Hellvig a demisionat. În repetate rânduri, președintele Nicușor Dan a afirmat că urmează să vină cu o propunere după realizarea unei analize și discuții cu partidele parlamentare.