135,6 milioane de lei pentru ROMATSA. Guvernul intervine pentru ca traficul aerian să nu fie afectat

Ministerul Finanțelor a avizat alocarea fondurilor, banii urmând să acopere cheltuielile necesare menținerii siguranței operaționale, cheltuielile de personal și celelalte obligații care decurg din activitatea ROMATSA.

Măsura a devenit necesară după ce resursele colectate prin mecanismul EUROCONTROL și destinate finanțării serviciilor furnizate de ROMATSA au fost temporar indisponibilizate.

ROMATSA asigură serviciile de navigație aeriană în spațiul aerian al României atât pentru zborurile care operează pe aeroporturile din țară, cât și pentru aeronavele aflate în tranzit.

ROMATSA, serviciu strategic

„Vorbim despre un serviciu strategic, care trebuie să funcționeze fără întrerupere și în condiții de deplină siguranță. Ministerul Finanțelor a avizat această soluție pentru a asigura continuitatea activității ROMATSA într-o situație temporară de indisponibilitate a resurselor care îi revin prin mecanismul EUROCONTROL”, a declarat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ministrul a precizat că intervenția bugetară are caracter temporar și că, în cazul în care sumele aferente mecanismului EUROCONTROL sunt recuperate sau virate ulterior, acestea vor fi restituite integral la bugetul de stat.

„Pentru oameni, efectul trebuie să fie unul simplu: un blocaj financiar temporar nu trebuie să ajungă să afecteze siguranța sau continuitatea traficului aerian”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Decizia privind alocarea fondurilor vine la o zi după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a făcut public verdictul definitiv în dosarul ROMATSA și a înlăturat măsura care prevedea suspendarea, timp de o lună, a certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană al regiei.