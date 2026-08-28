ROMATSA a oprit, pentru moment, poprirea asupra încasărilor, cerută de Pfizer. Ce înseamnă decizia Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles și ce urmează

Prin ordonanța citată, instanța autorizează EUROCONTROL să elibereze și să plătească imediat către ROMATSA, în cursul normal al sistemului de încasare, toate tarifele de rută datorate sau devenite exigibile începând cu 9 august 2026.

Ce sume sunt la mijloc

Astfel, potrivit precizărilor oficialilor ROMATSA pentru Mediafax, efectele suspendării popririi se aplică retroactiv începând cu data de 9 august și vizează toate tarifele de rută deținute de EUROCONTROL la data notificării ordonanței, precum și toate sumele care au devenit exigibile după 9 august 2026 sau vor deveni în viitor.

Este vorba, conform surselor Mediafax, de aproximativ 20 de milioane de euro.

De precizat că efectele acestei ordonanțe provizorii durează până în momentul în care judecătorul de executare de la Tribunalul din Bruxelles va pronunța o decizie definitivă asupra cererii de suspendare.

Primul termen de judecată s-a stabilit pe 4 ianuarie, conform deciziei Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles din 28 iulie, așa cum a relatat în exclusivitate Mediafax.

Traseul cauzei

ROMATSA a fost notificată, la începutul lunii, de EUROCONTROL cu privire la procedura de executare silită inițiată de Pfizer România SRL împotriva statului român, pentru recuperarea unei creanțe de peste 3,4 miliarde de lei.

Așa cum a explicat Adrian Cojoc, directorul general al ROMATSA, într-un interviu acordat anterior Mediafax, regia este afectată, în calitate de terț, de o procedură de executare silită aferentă unui litigiu în care nu este și nu a fost parte.

Potrivit informațiilor obținute de Mediafax, instanța din Bruxelles nu a analizat pe fond, în ședința din 28 iulie, cererea de suspendare a popririi, apreciind că soluționarea cauzei necesită o examinare aprofundată. Instanța a arătat, totodată, că dificultățile care afectează în prezent organizarea și finanțarea sistemului judiciar nu permit judecarea cererii în regim de urgență, primul termen disponibil fiind stabilit pentru 4 ianuarie 2027.

În cadrul dezbaterilor de atunci, reprezentanții părții române au arătat că veniturile indisponibilizate sunt destinate finanțării serviciilor de navigație aeriană și că menținerea măsurii pentru o perioadă îndelungată poate afecta capacitatea ROMATSA de a susține, în condiții normale, funcționarea infrastructurii și serviciilor necesare gestionării traficului aerian.

ROMATSA este furnizorul național de servicii de navigație aeriană, desemnat pentru întregul spațiu aerian al României (FIR București). Regia are peste 1.700 de angajați, dintre care peste 800 de controlori de dirijare și informare trafic aerian și 350 de specialiști în electronica siguranței traficului aerian. Se autofinanțează integral din tarifele plătite de operatorii aerieni pentru serviciile furnizate, adică peste 98% din veniturile sale, și nu primește subvenții de la bugetul de stat.