Traficul navelor comerciale a crescut cu până la 50% la Sulina și Tulcea. Ce s-a schimbat din iulie

Valorile de trafic înregistrate la Punctul de Trecere a Frontierei Sulina au crescut cu aproximativ 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce la Punctul de Trecere a Frontierei Tulcea creșterea a fost de aproximativ 50%, precizează Garda de Coastă.

Creșterea traficului are loc în contextul în care navele comerciale nu au mai tranzitat, începând din luna iulie 2026, Canalul Bâstroe și porturile ucrainene de la Marea Neagră.

Garda de Coastă respinge însă informațiile potrivit cărora numărul mare de nave care așteaptă să intre pe Canalul Sulina ar fi cauzat de activitatea de control la frontieră.

Instituția precizează că nu au fost raportate situații în care punctele de trecere a frontierei Sulina și Tulcea să nu fi avut suficient personal pentru efectuarea controalelor asupra navelor care au tranzitat Canalul Sulina.

Controlul la bordul navelor, atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, este efectuat de o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră, reprezentanți ai Autorității Navale, Autorității Vamale și, după caz, ai altor autorități.

Reuters: 70 de nave așteaptă în apropierea Canalului Sulina

Reuters a anunțat miercuri că până la 70 de nave așteaptă în apropierea Canalului Sulina de pe Dunăre pentru a avea acces la porturile ucrainene în vederea încărcării cerealelor destinate exportului.

După ce atacurile rusești au blocat efectiv porturile ucrainene de la Marea Neagră, care gestionau 90% din exporturile de cereale ale Ucrainei, unele transporturi au fost redirecționate către porturile fluviale de pe Dunăre, care au o capacitate mult mai redusă.

Transporturile de cereale concurează pentru acces cu transporturi cu prioritate mai mare, precum combustibilul, ceea ce încetinește exporturile, scriau jurnaliștii de la Reuters. De asemenea, alertele frecvente de raid aerian, care forțează suspendarea tuturor operațiunilor portuare, au agravat perturbările.

Ucraina este unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din lume, iar perturbările transporturilor sale pot determina creșterea prețurilor la nivel global.