Reacția lui Dominic Fritz, după ce Nicușor Dan a promulgat Legea integrității: „În 30 de zile îmi va înceta mandatul de primar al Timișoarei” / Liderul USR acuză un „abuz grosolan”

„Președintele Nicușor Dan a promulgat legea ANI, cu tot cu amendamentul anti-Timișoara, introdus de PSD și AUR. Asta înseamnă că în 30 de zile îmi va înceta mandatul de primar al Timișoarei. 52.000 de voturi ale timișorenilor, anulate, scuipate”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a vorbit și despre sancțiunile primite în procesul cu ANI și a spus că noua lege îi aduce o sancțiune în plus.

„Am primit deja două sancțiuni rămase definitive în instanță pentru o semnătură dată pe o copie a unui document perfect legal făcut în întregime de fostul primar, până a doua zi din primul mandat, acum șase ani. Acum voi primi o a treia sancțiune, una nou inventată, încetarea mandatului, pentru ceva ce aceeași lege nouă nu mai consideră o faptă sancționabilă”, a spus Fritz.

Liderul USR acuză un „abuz grosolan” și o „răzbunare politică”

Acesta a calificat situația drept un „abuz grosolan” și o „răzbunare politică” și a lansat acuzații dure la adresa PSD și a instituțiilor statului.

„Nu ai nevoie de studii juridice ca să vezi abuzul grosolan, răzbunarea politică, încălcarea Constituției. Nicio contorsiune a majorității PSD la Curtea Constituțională nu poate ascunde adevărul. Statul de drept în România nu mai există”, a afirmat președintele USR.

Fritz a susținut că PSD încearcă să elimine adversarii politici pe care nu îi poate învinge prin vot și că USR este vizat pentru rezultatele obținute în administrație.

„PSD este un partid care nu mai are nicio șansă să câștige lupta democratică, așa că folosește instrumentele dictatorilor pentru a-și păstra puterea”, a declarat acesta.

„Sunt mai hotărât ca niciodată să continui lupta cu caracatița care ne fură banii”

Liderul USR a afirmat că își va continua activitatea politică și după încetarea mandatului de primar.

„Vă rog să mă credeți, sunt mai hotărât ca niciodată să continui lupta cu caracatița care ne fură banii și speranța. Votul dat de timișoreni în 2024 pentru un mandat de patru ani mă obligă în continuare”, a spus Fritz.

Potrivit acestuia, conducerea Primăriei Timișoara ar urma să fie preluată interimar de echipa sa de viceprimari de la sfârșitul lunii septembrie.

„Echipa mea de viceprimari va prelua interimar conducerea primăriei de la sfârșitul lui septembrie. Eu rămân timișorean, rămân și președintele USR și voi lupta alături de mii și mii de români”, a afirmat Dominic Fritz.

Nicușor Dan a promulgat Legea integrității

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că a promulgat Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității.

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că, în lipsa riscului ca România să piardă fonduri din PNRR, ar fi trimis legea înapoi în Parlament pentru reexaminare.