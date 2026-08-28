Bolojan avertizează: România poate ajunge la alegeri anticipate dacă blocajul politic continuă. Ce spune despre un guvern PSD

„PNL are o decizie luată anterior și anume de a-l propune pe Siegfried Mureșan ca premier împreună cu USR și UDMR. Nu am luat o altă decizie de atunci pentru că nu au mai fost consultări oficiale”, a declarat Ilie Bolojan la Prima News.

El a spus că în ultima perioadă au avut loc discuții informale pe tema guvernului, „dar nu s-a ajuns la o formulă în această perioadă de vară”.

„Deci, până nu există o altă decizie, aceasta este poziționarea noastră”, a spus Bolojan.

„În momentul în care vor fi reluate consultările, vom clarifica poziția după o discuție cu colegii din PNL”, a adăugat el.

„PSD l-a mințit pe președinte”

El a remintit de decizia partidului de a nu participa într-un guvern cu PSD.

Liderul liberal a fost întrebat dacă PNL ar putea susține în Pralament învestirea unui guvern cu miniștrii PSD și apoi să intre în opoziție.

„Nu am luat în calcul o astfel de decizie, nu s-a discutat asta în interiorul Partidului Național Liberal. România are nevoie de un guvern, asta este cât se poate de clar, dar gândiți-vă că la modul în care, inclusiv la Legea salarizării, PSD l-a mințit pe președinte, a promis lucruri pe care după aceea le-a dat înapoi, a participat la toate discuțiile, dar a zis că nu știe ce se discută (…) care sunt garanțiile că odată ajuns și în guvernare își vor schimba comportamentul? Nici o garanție”, a spus Bolojan.

El susține că, în condițiile în care se va menține situația de blocaj, „formula prevăzută de Constituție și valabilă în toate sistemele democratice sunt alegerile anticipate”: „Chiar dacă sunt foarte rezervat că ele ar putea fi o realitate în perioada următoare, nu putem decât să ajungem într-o astfel de situație”.

Sursa video: Prima News