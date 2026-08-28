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Bolojan avertizează: România poate ajunge la alegeri anticipate dacă blocajul politic continuă. Ce spune despre un guvern PSD

Președintele PNL Ilie Bolojan spune că, în condițiile în care se va menține situația de blocaj privind formarea unui Guvern, formula prevăzută de Constituție sunt alegerile anticipate. El a spus că, deocamdată, Siegfried Mureșan este propunerea partidului pentru postul de premier.
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„PNL are o decizie luată anterior și anume de a-l propune pe Siegfried Mureșan ca premier împreună cu USR și UDMR. Nu am luat o altă decizie de atunci pentru că nu au mai fost consultări oficiale”, a declarat Ilie Bolojan la Prima News.

El a spus că în ultima perioadă au avut loc discuții informale pe tema guvernului, „dar nu s-a ajuns la o formulă în această perioadă de vară”.

„Deci, până nu există o altă decizie, aceasta este poziționarea noastră”, a spus Bolojan.

„În momentul în care vor fi reluate consultările, vom clarifica poziția după o discuție cu colegii din PNL”, a adăugat el.

„PSD l-a mințit pe președinte”

El a remintit de decizia partidului de a nu participa într-un guvern cu PSD.

Liderul liberal a fost întrebat dacă PNL ar putea susține în Pralament învestirea unui guvern cu miniștrii PSD și apoi să intre în opoziție.

„Nu am luat în calcul o astfel de decizie, nu s-a discutat asta în interiorul Partidului Național Liberal. România are nevoie de un guvern, asta este cât se poate de clar, dar gândiți-vă că la modul în care, inclusiv la Legea salarizării, PSD l-a mințit pe președinte, a promis lucruri pe care după aceea le-a dat înapoi, a participat la toate discuțiile, dar a zis că nu știe ce se discută (…) care sunt garanțiile că odată ajuns și în guvernare își vor schimba comportamentul? Nici o garanție”, a spus Bolojan.

El susține că, în condițiile în care se va menține situația de blocaj, „formula prevăzută de Constituție și valabilă în toate sistemele democratice sunt alegerile anticipate”: „Chiar dacă sunt foarte rezervat că ele ar putea fi o realitate în perioada următoare, nu putem decât să ajungem într-o astfel de situație”.

Sursa video: Prima News

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