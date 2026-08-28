Diana Buzoianu, mesaj de „doliu” după ce Legea ANI a fost promulgată: „Ce zi plină de rușine pentru România”

Ministrul Mediului a publicat pe rețelele sociale o imagine neagră, similară celor folosite pentru a marca un moment de doliu, însoțită de mesajul: „Ce zi plină de rușine pentru România.”

Mesajul vine după promulgarea legii care include prevederea supranumită în spațiul public „amendamentul Fritz”, deoarece duce la încetarea mandatului de primar al Timișoarei deținut de liderul USR, Dominic Fritz.

Dominic Fritz: „Statul de drept în România nu mai există”

Președintele USR a avut, la rândul său, o reacție extrem de dură după promulgare.

Fritz susține că prevederea introdusă în Parlament este îndreptată împotriva sa și că, în urma intrării în vigoare a legii, mandatul său de primar ar urma să înceteze în termen de 30 de zile.

„Statul de drept în România nu mai există”, a transmis liderul USR, care a acuzat o răzbunare politică și a afirmat că este „mai hotărât ca niciodată să continue lupta cu caracatița care ne fură banii și speranța”.

Ce prevede controversatul „amendament Fritz”

Prevederea contestată stabilește că persoanelor în cazul cărora a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese și pentru care perioada de interdicție nu s-a încheiat le încetează funcția, demnitatea publică sau mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Amendamentul a provocat un conflict politic major, USR susținând că acesta a fost construit pentru cazul lui Dominic Fritz.

Curtea Constituțională a respins însă obiecțiile formulate în legătură cu prevederea. Dezbaterea a ajuns inclusiv la Bruxelles: liderii PPE și Renew Europe au cerut Comisiei Europene să analizeze implicațiile legii asupra statului de drept și asupra plății a 770 de milioane de euro din PNRR.

Nicușor Dan a decis vineri să promulge legea, în contextul presiunii legate de îndeplinirea jalonului din PNRR și de termenul-limită pentru fondurile europene.