Prima pagină » Politic » Nicușor Dan a promulgat Legea integrității, jalon din PNRR, cu tot cu „amendamentul Fritz”: „Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri”

Nicușor Dan a promulgat Legea integrității, jalon din PNRR, cu tot cu „amendamentul Fritz”: „Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri”

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că a promulgat Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității.
Nicușor Dan a promulgat Legea integrității, jalon din PNRR, cu tot cu „amendamentul Fritz”: „Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
28 aug. 2026, 17:20, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că, în lipsa riscului ca România să piardă fonduri din PNRR, ar fi trimis legea înapoi în Parlament pentru reexaminare.

„Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, a subliniat președintele.

Președintele a cerut Parlamentului să reia discuțiile asupra legii în sesiunea de toamnă.

„Cer Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări”, a adăugat Nicușor Dan.

Legea ANI a fost adoptată miercuri de Senat, în calitate de for decizional, cu 106 voturi „pentru” și 19 „împotrivă”.

Legea include și așa-numitul „amendament Fritz”, care prevede pierderea mandatului pentru aleșii locali sau demnitarii găsiți incompatibili ori în conflict de interese. USR a susținut că prevederea îl vizează pe Dominic Fritz, primarul Timișoarei și liderul partidului.

Adoptarea legii este legată de accesarea unor fonduri de 770 de milioane de euro din PNRR.

Recomandarea video

Regretul unor sindicaliști după ce a picat Legea Salarizării / Federația „Solidaritatea Sanitară” acuză blocarea creșterilor salariale pentru 94% dintre angajați
G4Media
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
GSP.ro
Donald Trump s-a autoproclamat cel mai măreț președinte din istoria SUA
Gandul
Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt
Cancan
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
Prosport
Viața românilor în „raiul comunist”, documentată de Securitate: „Măcelăriile și prăvăliile goale, dar chiriile se măresc”
Libertatea
Ce să mănânci la micul dejun pentru prevenirea cancerului? Recomandările a doi oncologi americani
CSID
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia