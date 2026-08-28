Nicușor Dan a promulgat Legea integrității, jalon din PNRR, cu tot cu „amendamentul Fritz”: „Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri”

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că, în lipsa riscului ca România să piardă fonduri din PNRR, ar fi trimis legea înapoi în Parlament pentru reexaminare.

„Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, a subliniat președintele.

Președintele a cerut Parlamentului să reia discuțiile asupra legii în sesiunea de toamnă.

„Cer Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări”, a adăugat Nicușor Dan.

Legea ANI a fost adoptată miercuri de Senat, în calitate de for decizional, cu 106 voturi „pentru” și 19 „împotrivă”.

Legea include și așa-numitul „amendament Fritz”, care prevede pierderea mandatului pentru aleșii locali sau demnitarii găsiți incompatibili ori în conflict de interese. USR a susținut că prevederea îl vizează pe Dominic Fritz, primarul Timișoarei și liderul partidului.

Adoptarea legii este legată de accesarea unor fonduri de 770 de milioane de euro din PNRR.