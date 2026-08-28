Ilie Bolojan: Au fost aprobate șapte proiecte industriale de 290 de milioane de euro pentru eficiență energetică

„Ministerul Energiei a finalizat evaluarea proiectelor depuse în apelul competitiv pentru creșterea eficienței energetice a instalațiilor industriale incluse în schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii, finanțat prin Fondul pentru Modernizare. Apelul a avut un buget de 150 de milioane de euro și a fost deschis până în februarie 2026. Au depus proiecte 11 companii industriale”, notează premierul pe Facebook.

În urma evaluării au fost aprobate șapte proiecte. Valoarea totală a investițiilor se ridică la 290 de milioane de euro, în timp ce valoarea ajutorului de stat acordat este de 109 milioane de euro. Restul finanțării va fi asigurat de companii.

Măsurile tehnologice și impactul asupra mediului

„Înlocuirea echipamentelor mari consumatoare de energie, retehnologizarea liniilor de producție, electrificarea unor procese industriale, recuperarea căldurii pierdute în procesele tehnologice și instalarea de sisteme care măsoară consumul de energie și emisiile în timp real, la nivelul fiecărui flux energetic al companiei”, sunt obiectivele investiției, susține Bolojan.

De asemenea, proiectele ar urma să ducă la o reducere a consumului de energie cu aproximativ 990.000 MWh anual și la diminuarea emisiilor cu 239.000 de tone de CO₂ echivalent pe an.

În ceea ce privește calendarul implementării, soluționarea contestațiilor este prevăzută pentru 6 octombrie 2026, iar perioada de precontractare și contractare se va încheia cel târziu la 30 noiembrie 2026. Investițiile trebuie finalizate până la 30 iunie 2030.