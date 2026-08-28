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Soluția pentru a nu se mai prescrie dosarele în Justiție. Ce spune Victor Ponta despre scandalurile zilei

Fost procuror, Victor Ponta, a prezentat în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax, o soluție pentru ca atât de multe dosare să nu se mai prescrie în Justiție.
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Sorina Matei
28 aug. 2026, 15:26, Politic
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Victor Ponta, fost procuror, fost premier, ex- președinte PSD și fost candidat în alegerile prezidențiale a vorbit în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax, despre situația din Justiție.

„Te anunț că și-ar fi terminat toate dosarele în două luni. Nu au vrut, pentru că nu-i interesează asta. Voi vreți să scape, ca să puteți să faceți scandal!”

„Hai să ne uităm la partea cu Justiția. S-a făcut reformă în justiție? Că nu știu ce le-a tăiat la pensii. Nu vorbim de demisie dar trebuie să-l demitem pe Pahonțu că în 89 nu știu ce făcea la jandarmerie.

Atenție! Nici nu au vrut să facă reformă în Justiție. De ce? Cred că este revoltător în Justiție, pe lângă multe alte lucruri, chestia asta cu se judecă inculpatul 3 ani, pleacă un judecător la pensie. Le-am dat soluția tehnică, că nu exista pe vremea mea, că aș fi îndreptat-o eu.

Dar acum există. Și anume: ordonanță de urgență cu un singur articol: orice judecător care se pensionează, trece în avocatură, e promovat, intră în vigoare decretul la momentul în care și-a terminat toate dosarele. Te anunț că și-ar fi terminat toate dosarele în două luni. Cine vrea să plece la pensie sau Înalta Curte? Stătea în iulie, în august și-ar termina toate dosarele. N-au vrut, nu-i interesează asta. Pentru că e propaganda care zice: scapă, uite a scăpat și ăla și ăla.

Păi scapă din cauza voastră, frate. Voi vreți să scape ca să puteți să faceți scandal. Acum, sigur, după ce două instanțe l-au condamnat pe Fritz, și ăia sunt pesedisti, judecătorii”, este de părere Victor Ponta.

„Când Curtea Constituțională a anulat alegerile a fost foarte bună. Când a zis că textul cu Fritz e constituțional, CCR a devenit pesedistă. De 1000 de ori mai important mi se pare cazul Tănăsescu decât Pahonțu”

Fostul premier al României a vorbit și despre scandalul CCR – Bolojan dar și despre cazul Pahonțu.

„Da, când Curtea Constituțională a anulat alegerile a fost foarte bună. Când a zis că textul cu Fritz e constituțional, Curtea Constituțională a devenit pesedistă. De o mie de ori mai important mi se pare cazul Tănăsescu decât Pahonțu. Că până la urmă Pahonțu îl păzește pe Nicușor să nu îl fure cineva. Doamna Simina Tănăsescu dă decizii pentru noi toți. Nu s-a mai întâmplat nimic. (…)

Scandalul cu Pahonțu. E  vreun președinte PSD care l-a pus pe Pahonțu? Voi, CTP, ăștia, Hotnews și așa mai departe. Voi l-ați vrut pe Băsescu, voi l-ați vrut pe Iohannis, voi l-ați vrut pe Nicușor. De ce ne certați pe noi?

E identic cu scandalul acum șapte ani. Dragnea se certa cu Pahonțu. Acum useriștii sunt Dragnea. Dragnea n-avea curaj să sară la Iohannis pe vremea aia și dădea în Pahonțu. Ăștia n-au curaj încă să sară cu totul la Nicușor și dau în Pahonțu. Foarte bine. Dar întrebarea mea era următoarea când mă întreba cineva: și de Pahonțu ce zici?

Eu zic că dacă îl dă afară pe Pahonțu nu mai avem inflație 10%, scade prețul la motorină. Primesc profesorii banii de ore suplimentare. O să avem medicamente oncologice. Păi nu vă dați seama că sunteți de mincinoși și de populiști?  Nu sunt nici prost ca să-i cred pe ei că i-a apucat în 2026, au descoperit ce a făcut Pahonțu.

În primul și în primul rând, Pahonțu e șeful SPP pus de președinții voștri. În al doilea rând, acum suntem într-un dezastru economic în care toată lumea zice: băi, nu mai mi-ajung banii. Nu mi-ajung banii să plătesc întreținerea. Ieri mi-am făcut plinul la mașină, am o mașină foarte economicoasă.Tot îmi venea să-i crăp capul lui Bolojan. Spune-mă de ce îi zice lei la noi și la bulgari e 1 euro și 40. De ce? Că mi-am făcut plinul și în Bulgaria când am fost”, a declarat Victor Ponta.

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