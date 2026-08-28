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Ce tip de premier vrea, de fapt, Nicușor Dan? Ce-i reproșează președintelui României fostul său competitor în alegeri

Victor Ponta, fost candidat în alegeri prezidențiale, fost premier și președinte PSD, a vorbit deschis în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax, despre profilul de premier pe care Nicușor Dan îl vrea în fruntea unui viitor Guvern al României dar și despre greșelile actualului președinte.
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Sorina Matei
28 aug. 2026, 15:09, Politic
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Fostul premier, Victor Ponta, crede că Nicușor Dan, actualul președinte al României, caută un premier pentru un viitor Guvern care să nu-i fie competitor politic.

„Un prim ministru care să nu-i pună probleme politice”

„Nicușor Dan nu se pricepe. Și nu este treaba lui să guverneze România. Nu e treaba lui să guverneze România. Adică salarii, pensii, taxe, nu sunt treaba lui. De ce se ocupă de ceva ce nu e la el?

Bun, deci lui trebuie un prim-ministru. Îi trebuie un prim-ministru care, pe de-o parte, chiar să fie în stare să conducă sistemul ăla, să nu-i pună probleme politice, că Bolojan îi pune probleme politice, da? Nazare, Tomac, cine vrei, nu-i pune nicio problemă politice.

Un prim-ministru care să dea o stabilitate, să-și facă o echipă. Nu de turbați de ăștia: Miruță care crește Dunărea cu 2 centimetri și Țoiu care luptă pe frontul de la Kiev.

Îi trebuie unii mai cuminței așa, dar mai așezați și toată lumea se zică wow, ce guvern extraordinar mă după turbații aia de dinainte. Iar el ar avea doar de câștigat.  Ați văzut, domne, am stabilizat țara”, a declarat Ponta, în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax.

Victor Ponta: „Bolojan ar fi fost un prim-ministru foarte bun cu un alt Președinte. Nimeni nu se poate adapta la ritmul lui Nicușor Dan”

„Bolojan este un foarte bun administrator, care însă ar fi avut nevoie de un președinte bun politician. Care să-i spună: Ilie, am înțeles tu cu deficitul, dar fii atent. Noi guvernăm oameni, mă, nu guvernăm deficite. Noi guvernăm firme românești care dacă le tot mărești taxele le omori. Noi guvernăm profesori e greu cu profesorii oricum ar fi de oricând. Noi guvernăm medici, noi guvernăm polițiști noi guvernăm. Nu guvernăm cifre. Noi guvernăm judecători. Complicat cu aia de tot. Adică ar fi fost un prim-ministru foarte bun cu un alt președinte, dar cu un președinte care i-a zis, nu știu, fă ce vrei. După care i-a zis, nu faci bine. Ce nu fac bine? Nu știm ce nu faci bine, dar nu faci bine (…)”, spune Ponta.

Fostul candidat la Președinția României crede că USR este împărțit între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, însă actualul președinte este același personaj care a condus Primăria Capitalei.

„Aia e problema:  de fapt, nimeni nu se poate adapta la ritmul lui Nicușor Dan”, spune Ponta.

Fostul premier consideră că societatea românească are nevoie de leadership: „Orice sistem are nevoie de leadership. People need leadership. Acum e haos total. Cred că doar la Înalta Curte, acolo e șef”.

Ponta nu exclude o a treia suspendare de Președinte în România, însă consideră că „înainte să mai începem o criză, trebuie să le rezolvăm pe cele actuale”.

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