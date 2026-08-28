Politicieni „premiați” pentru educație sexuală, sanitară și financiară. Diplome cu ștampila unei școli gimnaziale din București, pe numele lui Nicușor Dan, Bolojan, Grindeanu, Simion/Premiul II tuturor

Documentele denumite „Diplome”, atribuite anului școlar 2024-2025, îi transformă în „elevi” ai Școlii Gimnaziale „Sfânta Treime” din Sectorul 6 al Capitalei pe câțiva politicieni și personalități care, în realitate, nu au nicio legătură cu băncile acestei școli.

Sorin Grindeanu apare pe o diplomă pentru participarea la proiectul „Educație sexuală la PSD”, iar George Simion la „Educație sexuală AUR”. Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu figurează la „Educație financiară”, în timp ce Nicușor Dan este trecut ca participant la proiectul „Educație sanitară”.

Trump și Iliescu, pe lista „elevilor”

Lista nu se oprește la politicienii români. Pe numele lui Donald Trump a fost întocmită o diplomă pentru „Educație sexuală sanitară”, fosta ambasadoare a SUA la București, Kathleen Ann Kavalec, figurează la „Educație sexuală diplomatică”, iar Mihai Gâdea la „Educație sexuală la Antena 3”. Inclusiv fostul președinte Ion Iliescu figurează drept „elev”, pe o diplomă pentru „Educație financiară”.

Chiar și inspectorului școlar general al Municipiului București, Ionel Florian Lixandru, i-a fost emisă o diplomă în care apare ca „elev” al Școlii Gimnaziale „Sfânta Treime”, pentru participarea la proiectul „Educație sexuală sanitară”, în același an școlar.

Pe diplome sunt înscrise numele Școlii Gimnaziale „Sfânta Treime”, numele directorului, prof. dr. Șerban Mihai Adrian, în dreptul căruia apare o semnătură, și al unui alt cadru didactic, profesoara Daniela Radu, cea care a sesizat Mediafax cu privire la existența acestor documente și a pus la dispoziția redacției copii ale diplomelor pe care spune că le deține în original.

Controversatele diplome, primite chiar de la secretariatul școlii

Profesoara spune că a intrat în posesia documentelor chiar în școală: „Mi le-a dat secretara școlii. Le-am găsit în plicurile cu diplomele elevilor mei”.

Daniela Radu consideră că situația nu a fost una întâmplătoare și îi atribuie directorului o intenție deliberată: „A făcut-o batjocoritor. Ca să demonstreze că (…) nu-l schimbă nimeni din funcție”.

Premiul I lipsește cu desăvârșire

Un detaliu care nu poate trece neobservat este că diplomele analizate îi așază pe „elevi” pe podium, însă doar pe locurile II și III. De la Nicușor Dan, George Simion și Ilie Bolojan până la Donald Trump și Ion Iliescu, nimeni nu ajunge pe prima treaptă a podiumului.

Oficial, cu toții sunt premianți. Dar nimeni nu ia premiul I.

„A pus ștampila școlii pe niște diplome batjocoritoare”

Profesoara Daniela Radu a reclamat folosirea numelui său pe diplome, fără să-și fi dat acordul, susținând că nu are nicio legătură cu realizarea documentelor și că directorul este cel care a folosit ștampila unității de învățământ pe acestea.

„A pus ștampila școlii pe niște diplome batjocoritoare la adresa personalităților statului și nu numai, inclusiv la adresa lui Donald Trump și a doamnei ambasador al Statelor Unite la București”, a menționat aceasta.

Potrivit Danielei Radu, documentele au ajuns inclusiv la Administrația Prezidențială.

„M-am adresat inclusiv Președinției și am fost în audiență la Cotroceni, în care am arătat originalele acestor diplome”, afirmă aceasta.

Conform sesizării adresate premierului la 1 august 2026, Daniela Radu deține în original mai multe astfel de diplome. „Acestea atestă, în mod neconform realității, că diferiți demnitari și persoane publice ar fi fost elevi ai școlii și ar fi participat la proiecte educaționale care (…) nu au existat în realitate în școală”, se arată în petiție.

Expertiză criminalistică pentru diploma pe numele lui Nicușor Dan

În încercarea de a afla cine a realizat documentele, Daniela Radu a apelat la un expert criminalist pentru verificarea semnăturii și a ștampilei de pe diploma întocmită pe numele lui Nicușor Dan.

Raportul de expertiză criminalistică nr. 5 din 1 mai 2026 a fost realizat extrajudiciar de Gheorghe Popa, expert criminalist autorizat. Expertului i s-a cerut să stabilească dacă semnătura din dreptul mențiunii „Director Prof. dr. Șerban Mihai Adrian” a fost executată de acesta și dacă impresiunea de ștampilă de pe document a fost aplicată cu aceeași ștampilă folosită pe documente școlare emise elevilor unității.

Pentru comparație au fost folosite două diplome ale unor eleve ale Școlii Gimnaziale „Sfânta Treime”.

Semnătura directorului și ștampila școlii, identificate criminalistic

Concluzia raportului în privința semnăturii a fost categorică: „Semnătura de pe diploma de premiant eliberată pe numele Nicușor Dan pentru participare la proiectul Educație sanitară în anul școlar 2024-2025, la mențiunea Director Prof. dr. Șerban Mihai Adrian, a fost executată de Șerban Mihai Adrian”.

În privința ștampilei, expertul a concluzionat că impresiunile rotunde de pe cele trei diplome examinate – cea pe numele lui Nicușor Dan și cele două diplome ale elevelor folosite pentru comparație – „au fost aplicate cu aceeași ștampilă”.

Expertiza este extrajudiciară și se referă strict la documentele prezentate expertului.

Probe, aproape 200 de diplome originale ale elevilor

Pe lângă documentele prezentate expertului, profesoara a declarat că deține aproape 200 de diplome ale elevilor Școlii Gimnaziale „Sfânta Treime”, din diferiți ani școlari, precum și carnete de note.

„Eu mai am ca probă aproape 200 de diplome ale copiilor, din diferiți ani școlari, carnete de note, care demonstrează că aceeași semnătură și aceeași ștampilă sunt utilizate în 200 de locuri”, a precizat Daniela Radu.

Inspectoratul nu poate stabili dacă o diplomă este falsă sau originală

Înainte de realizarea expertizei criminalistice și de sesizarea Corpului de Control al Prim-Ministrului, cazul a ajuns și în atenția Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB).

În răspunsul adresat Danielei Radu la 24 martie, ISMB consemna că, potrivit documentelor prezentate de conducerea școlii și declarației directorului, acesta „nu a eliberat niciodată diplomele” la care făcea referire profesoara. De asemenea, Inspectoratul menționa că nu are competența să stabilească dacă o diplomă este „falsă sau originală”.

Într-un al doilea răspuns, transmis în 11 august, după verificări administrative, ISMB precizează că „nu au fost identificate în evidențele oficiale ale unității de învățământ documente care să confirme emiterea și înregistrarea” diplomelor prezentate în sesizare. Inspectoratul mai menționează că acestea „nu corespund modelelor de diplome identificate în cadrul unității de învățământ și utilizate potrivit procedurii interne aplicabile”.

Autorul diplomelor, de negăsit

ISMB a susținut că „raportul nu permite, prin el însuși, stabilirea circuitului instituțional al documentelor și nici a persoanei care le-a întocmit sau utilizat”, deși expertiza criminalistică a stabilit că semnătura de pe diploma întocmită pentru Nicușor Dan îi aparține directorului, iar ștampila aplicată pe document este aceeași cu cea de pe diplomele școlare.

Răspunsul este semnat de Ionel Florian Lixandru, inspector școlar general, și Ștefan Pacearcă, inspector școlar.

ISMB a sesizat organele penale după primirea expertizei

În urma verificărilor, Inspectoratul i-a transmis Danielei Radu că a sesizat organele de urmărire penală competente pentru verificarea împrejurărilor în care documentele au fost „concepute, întocmite și puse în circulație” și pentru identificarea eventualelor persoane implicate.

Daniela Radu susține însă că sesizarea organelor penale de către Inspectorat a intervenit abia după ce a realizat, pe cheltuiala proprie, expertiza criminalistică și a transmis rezultatul către ISMB.

„Nu fac ei expertiză, dar n-au trimis către alte instituții, n-au sesizat procuratura. Dar au făcut-o atunci când eu am făcut din banii mei expertiza și când le-am trimis-o”, a afirmat profesoara.

Contactat pentru un punct de vedere cu privire la această situație, inspectorul școlar general al Municipiului București, Ionel Florian Lixandru, nu a oferit niciun răspuns.

DGPMB, sesizată de Corpul de Control al premierului

În petițiile adresate premierului, Daniela Radu a solicitat o cercetare administrativă și disciplinară privind realizarea diplomelor, inclusiv verificarea existenței proiectelor educaționale înscrise pe documente și a modului în care au fost utilizate ștampila oficială și semnătura directorului.

„Cei de la Corpul de Control mi-au răspuns că s-au adresat Poliției”, a declarat Daniela Radu.â

Documentul transmis de Corpul de Control confirmă că două sesizări ale Danielei Radu, înregistrate cu numerele 8698 și 8699 din 19 august 2026, au fost conexate și, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 27/2002, au fost transmise „spre soluționare, potrivit competențelor”, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Directorul nu explică semnătura sa, expertizată criminalistic

Invocând plângerea penală pe care spune că a depus-o, Șerban Mihail Adrian, directorul Școlii Gimnaziale „Sfânta Treime”, nu a oferit explicații cu privire la documente sau la concluziile expertizei criminalistice.

„Vă informăm că situația semnalată face în prezent obiectul unei plângeri penale depuse de directorul unității de învățământ, în vederea clarificării circumstanțelor în care au fost realizate documentele la care faceți referire și a identificării persoanelor responsabile”, a transmis Șerban Mihail Adrian pentru Mediafax.

Directorul a evitat să răspundă dacă a semnat sau nu diploma pe numele lui Nicușor Dan, așa cum a concluzionat expertiza criminalistică, și nu a explicat folosirea ștampilei școlii, precizând că, „pentru a nu afecta buna desfășurare a cercetărilor”, școala nu poate oferi „comentarii suplimentare”.