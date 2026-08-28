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Procurorii au soluționat peste 41 000 de dosare penale într-o singură lună

Ministerul Public a prezentat în cifre, activitatea procurorilor de la parchetele din întreaga țară din luna iulie. Conform statisticii circumscripțiile celor 16 curți de apel au soluționat 41.501 dosare penale și au dispus soluții de trimitere în judecată în 3947 rechizitorii.
Procurorii au soluționat peste 41 000 de dosare penale într-o singură lună
Imagine cu caracter ilustrativ
Laurențiu Marinov
28 aug. 2026, 16:34, Justiţie
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Ministerul Public a dat publicității vineri un raport ce conține date statistice privind activitatea parchetolor din țară în luna iulie.

Potrivit documentului, procurorii au soluționat luna trecută peste 41 000 de dosare penale.

„În spiritul transparenței instituționale și în vederea evidențierii activității desfășurate de toate unitățile de parchet din țară, prezentăm o serie de date statistice vizând dosarele instrumentate, respectiv dosarele penale soluționate în luna precedentă, în care procurorii din circumscripțiile celor 16 curți de apel au soluționat 41.501 dosare penale, au dispus soluții de trimitere în judecată în 3947 rechizitorii și au încheiat 174 de acorduri de recunoaștere a vinovăției” se arată în sinteză.

Reprezentanții Ministerului Public țin să precizeze că rezultatele prezentate corespund unui grad de ocupare, în luna iulie, de 74,52% a posturilor de procuror în cazul parchetelor civile (1673 procurori) și de 61,33% în cazul parchetelor militare (46 procurori).

Aproape 800 de percheziții într-o lună

Raportul indică faptul că în cursul lunii iulie, în dosarele instrumentate în teritoriu, s-au efectuat 794 de percheziții domiciliare și au fost dispuse 1594 de măsuri preventive, fiind reținute 1501 persoane, iar 649 de propuneri de arestare preventivă au fost admise de instanță. Conforma aceleiași surse, în dosarele instrumentate de unitățile de parchet, valoarea totală a prejudiciilor identificate a fost de peste 796 milioane de lei, fiind dispuse sechestre pe sume totalizând peste peste 198 milioane de lei.

Număr mare de dosare penale cu autori și victime minore

Statisticile Ministerului Public indică un număr mare de minori implicați, atât în calitate de autori cât și de victime.

„De asemenea, datele statistice relevă un număr mare de dosare penale cu autori și victime minore (1981 dosare penale nou înregistrate, respectiv 1416 soluționate) și dosare penale având ca obiect femicidul (158 de dosare nou înregistrate, 108 soluționate). În perioada de referință au fost înregistrate 28 de dosare penale având ca obiect infracțiuni motivate de ură, fiind soluționate 13 dosare cu acest obiect”.

Un volum mare de muncă s-a înregistrat și în domeniul evaziunii fiscale și infracțiunilor de mediu.

„Dintre dosarele înregistrate în domeniile prioritare ale Ministerului Public, se remarcă un număr mare al celor vizând evaziunea fiscală (799 dosare nou înregistrate), infracțiunile de mediu (539 dosare nou înregistrate) și infracțiunile de corupție (201 dosare nou înregistrate). În ceea ce privește dosarele soluționate din aceste categorii, menționăm 365 vizând evaziunea fiscală, 507 având ca obiect infracțiuni de mediu și 118 infracțiuni de corupție”, se mai arată în statistica Ministerului Public.

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