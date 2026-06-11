Procurorii din CSM s-au supărat pe judecători după ce le-au fost puse în brațe 80% din dosarele prescrise

Secția de procurori din CSM contrazice Secția de Judecători din CSM după ce judecătorii au susținut, în urma unei analize, că 80% din dosarele prescrise sunt din vina procurorilor.