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Oana Țoiu, după discuțiile cu oficialii americani privind prezența trupelor americane în Europa: Congresul are o poziție fermă pro-NATO în ambele tabere

Ministra interimară a Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă că forul legislativ al Statelor Unite menține o poziție bipartizană fermă de susținere a NATO și a prezenței militare pe teritoriul european, în contextul discuțiilor privind reașezarea trupelor americane din Europa.
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Radu Mocanu
29 aug. 2026, 20:46, Politic
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Rolul Congresului SUA în menținerea trupelor americane în Europa

Șefa diplomației române a explicat că dialogul strâns cu membrii Congresului american, în special cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Camera Reprezentanților se traduce direct în garanții de securitate pentru România și continentul european. 

„Mike Rogers este unul dintre membrii Congresului care a fost alături de România pe parcursul ultimului an, în fiecare dintre discuțiile diplomatice. Este important să înțelegem că perspectiva pe care o au membrii Congresului și în special dumneavoastră lui care conduce Comitetul Forțelor Armate din Camera Reprezentanților și a fost o delegație bipartizană, aceste lucruri se traduc direct în decizii. De exemplu, una dintre deciziile care a fost luată anul trecut a fost decizia Congresului să pună limitări față de posibilitatea administrației de a retrage un număr semnificativ de trupe din Europa”, a declarat Țoiu, sâmbătă, la Digi24. 

Suținerea bipartizană

Șefa diplomației de la București a subliniat că atât republicanii, cât și democrații din COngres  mențin o linie clară de sprijin pentru Alianță, prin deciziile luate. 

„în acest moment, aprobarea pentru alocarea bugetară pentru apărare în Statele Unite ale Americii prevede o creștere de peste 25% a bugetului alocat pentru 2027 pe teritoriul Europei. Sigur, între Camera Reprezentanților și Senat acolo sunt în continuare dezbateri, dar Congresul are o poziție fermă pro-NATO și atât în cadrul echipei republicane, cât și în cadrul echipei democrate”, a mai precizat Țoiu. 

Ministra de Externe a subliniat că România a transformat relația cu legislativul de la Washington într-o prioritate, în ultimul an având loc peste 20 de întrevederi cu membri ai Congresului SUA, atât la Washington, cât și la București. 

Planurile NATO pentru Flancul Estic și investițiile României

În cadrul NATO, comandantul suprem al forțelor aliate (SACEUR), generalul american Grynkewich , a aprobat deja cererile României vizând creșterea capacității de descurajare și apărare pe Flancul Estic. 

„Generalul Grynkewich Grinkevich este, de altfel, cel care a și aprobat în interiorul NATO cererile României de creșterea capacității de descurajare și apărare pe Flancul Estic, atât din perspectiva apărării antiaeriene, cât și a securității maritime. Și acest ordin al generalului Grinkevich face parte acum din planificarea de viitor în interiorul NATO. Nu privește doar SUA asta, vorbim și de creșterea prezenței aliaților europeni”, a mai declarat Țoiu. 

Oana Țoiu a evidențiat că România are o poziție solidă în cadrul acestor consultări, respectându-și angajamentele financiare asumate la summitul NATO și accelerând investițiile, demers ce va cântări în decizia finală a Statelor Unite ale Americii. 

„Argumentele noastre sunt solide. Vorbim și de aportul semnificativ recunoscut al României în interiorul NATO. Suntem printre țările care nu doar că-și respectă angajamentul luat la summitul NATO de la Hague, dar avem un plan accelerat de a ne atinge obiectivul de alocare. Și inclusiv investiția în infrastructura duală este un element important”, a conchis Țoiu. 

Declarațiile au fost făcute după ce sâmbătă, i-a găzduit sâmbătă pe Mike Rogers, președintele Comisiei Forțelor Armate din Camera Reprezentanților, Eric Sorensen și Darryl Nirenberg, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. 

Oficialii au discutat despre consolidarea parteneriatului strategic, prezența militară americană pe Flancul Estic și cooperarea industrială în sectorul apărării. 

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