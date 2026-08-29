Alexandru Nazare, întâlnire cu delegația Congresului SUA: România vrea să atragă mai mult capital american și proiecte comune

Valorificarea poziției geostrategice prin proiecte

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a avut o întâlnire cu o delegație a Congresului SUA condusă de congresmanul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Apărare a Camerei Reprezentanților, la care a participat și ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg.

Întâlnirea a vizat transformarea relațiilor bilaterale solide într-o cooperare economică extinsă, bazată pe proiecte concrete, investiții directe și dezvoltarea de noi capacități de producție pe teritoriul României.

„Am discutat cu partenerii americani despre cum transformăm parteneriatul strategic solid dintre România și Statele Unite într-o relație economică și investițională mai puternică, cu mai multe proiecte concrete, investiții și capacități de producție dezvoltate în România. România are un rol strategic pe flancul estic al NATO, dar și în arhitectura economică a regiunii. Marea Neagră și Dunărea sunt coridoare importante pentru energie, transport și lanțurile de aprovizionare, iar această poziționare trebuie valorificată mai bine și din punct de vedere economic”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ministrul român.

Atragerea de capital american, prioritară pentru Nazare

Agenda discuțiilor a cuprins extinderea cooperării româno-americane în domenii-cheie, precum tehnologia, producția industrială, infrastructura și lanțurile de aprovizionare.

Nazare a indicat drept una dintre prioritățile perioadei următoare atragerea unui volum mai mare de capital american în România și dezvoltarea de proiecte comune.

„România are potențial de creștere, iar dezvoltarea componentei economice a parteneriatului cu Statele Unite poate contribui direct la valorificarea acestuia. Pentru mine, aceasta este una dintre direcțiile strategice ale perioadei următoare: mai mult capital american în România, mai multe proiecte comune de producție și tehnologie și o integrare mai puternică a companiilor românești în lanțurile de aprovizionare transatlantice”, a mai notat ministrul.

„Parteneriatul strategic România–SUA are deja o componentă puternică de securitate. Avem acum oportunitatea să dezvoltăm cu aceeași ambiție și componenta economică”, a conchis Nazare.