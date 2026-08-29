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Oana Țoiu, discuții la București cu congresmeni americani. Prezența trupelor americane în România, pe agenda întâlnirii

Ministra interimară a Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit sâmbătă cu membrii Camerei Reprezentanților a SUA, Mike Rogers și Eric Sorensen și ambasadroul american la București, Darryl Nirenberg. Oficialii au discutat despre consolidarea parteneriatului strategic, prezența militară americană pe Flancul Estic și cooperarea industrială în sectorul apărării.
Oana Țoiu, discuții la București cu congresmeni americani. Prezența trupelor americane în România, pe agenda întâlnirii
Sursa foto: X/@oana_toiu
Radu Mocanu
29 aug. 2026, 15:29, Politic
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Oana Țoiu i-a găzduit sâmbătă pe Mike Rogers, președintele Comisiei Forțelor Armate din Camera Reprezentanților, Eric Sorensen și ambdasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. 

Prezența trupelor americane în România, pe masa discuțiilor

Agenda întrevederii a inclus procesul de evaluare a posturii forțelor SUA în cadrul NATO și angajamentele comune pentru menținerea unei prezențe solide a trupelor americane în România și pe întregul Flanc Estic. 

„Am avut o discuție productivă privind procesul de reevaluare a posturii SUA în cadrul NATO și angajamentele noastre comune pentru un parteneriat strategic solid și o prezență puternică a SUA în România și pe Flancul Estic; de asemenea, am discutat despre modalitățile de a dezvolta în continuare componenta de apărare și securitate a Parteneriatului Strategic româno-american, în sprijinul obiectivelor noastre comune de pace și prosperitate”, a transmis Țoiu, printr-un mesaj publicat pe X. 

Incidentele cu drone și coordonarea cu aliații

Un punct important pe agenda discuțiilor l-au reprezentat incidentele provocate de incursiunile de drone pe teritoriul României și solidaritatea manifestată de partenerii strategici. 

„Am discutat despre importanța solidarității manifestate în urma incidentelor legate de incursiunile dronelor în România și despre informările din cadrul Consiliului de Securitate al ONU din această primăvară; de asemenea, am decis să menținem contactul direct și informările, așa cum am procedat pe parcursul anului trecut”, a continuat șefa diplomației de la București. 

Oana Țoiu a informat că statul român răspunde acestor amenințări „ferm, dar calculat”, prin „investirea în capacitățile necesare pentru a ne apăra țara și coordonarea acțiunilor noastre cu SUA și NATO”. 

Un alt subiect discutat a fost cooperarea dintre România și Statele Unite în industria de apărare, inclusiv dezvoltarea unei rețele transatlantice în acest sector.  În acest sens, accentul va fi „pus pe locuri de muncă, inovare și contribuția la creșterea economică”. 

Reducerea prezenței aliate în România

La finalul lunii octombrie 2025, Statele Unite ale Americii au Ministerul Apărării Naționale, cu privire la o retragerea a unor trupe staționate în România. Potrivit informării, aproximativ o mie de soldați americani aveau să rămână în în România. 

La momentul respectiv, Comisiile pentru servicii armate ale Senatului și Camerei Reprezentanților au criticat dur decizia Pentagonului de retragere a trupelor americane din România. 

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