VIDEO | Adrian Câciu: „Bolojan este foarte supraevaluat. Dacă ar candida la prezidențiale, n-ar intra în turul doi” / Ce taxe noi ar introduce fostul ministru de Finanțe

Într-un interviu cu întrebări rapide, deputatul PSD a vorbit și despre măsurile economice pe care le-ar lua dacă ar avea puterea de decizie: taxarea tranzacțiilor pentru jocurile de noroc online, limitarea deductibilității unor cheltuieli ale multinaționalelor și o impozitare mai mare pentru persoanele cu venituri ridicate.

Întrebat cine este, în opinia sa, cel mai supraevaluat politician român, Adrian Câciu l-a indicat fără ezitare pe Ilie Bolojan.

„La momentul actual, Bolojan este foarte supraevaluat. Din punctul meu de vedere, el nu trece sticla și nici nu va trece un prag. Dacă ar avea mâine prezidențiale, din punctul meu de vedere, n-ar intra în turul doi”, a spus deputatul PSD.

În schimb, fostul ministru al Finanțelor spune că Sorin Grindeanu este unul dintre politicienii subestimați.

„La modul în care este atacat la acest moment, este Sorin Grindeanu. Pentru cei care nu-l cunosc, Sorin Grindeanu, de câte ori a fost pus într-o situație de a face, a demonstrat că nu există «nu se poate»”, a afirmat Câciu.

El a invocat perioada în care Grindeanu a condus Ministerul Transporturilor și ritmul construcției de autostrăzi.

„Ni se spunea că nu se pot face autostrăzi, că nu avem studiile, că sunt ONG-urile. A trecut peste toate și iată că, în momentul ăsta, avem 400 de kilometri de autostradă în plus”, a susținut fostul ministru.

Câciu: Nu aș face selfie cu Bolojan, Fritz, Buzoianu sau Ciucu

Întrebat cu ce politicieni nu ar face niciodată un selfie, Adrian Câciu a enumerat mai mulți adversari politici.

„Cu Bolojan, clar n-aș face un selfie. Cu Fritz n-aș face un selfie. Cu Diana Buzoianu n-aș face un selfie. Eu cred că n-aș face selfie nici cu Ciucu, Ciprian Ciucu”, a spus acesta.

La polul opus, între politicienii cu care ar ieși la o bere i-a enumerat pe colegii săi Mihai Ghigiu, Florin Manole și Radu Marinescu, dar și pe Tánczos Barna, Sorin Cîmpeanu și Ben-Oni Ardelean.

Taxă pe tranzacțiile pentru jocurile de noroc online

Întrebarea privind deciziile economice nepopulare pe care le-ar lua a adus și una dintre cele mai concrete propuneri din interviu.

Câciu spune că ar introduce o taxă asupra tranzacțiilor realizate pentru pariuri și jocuri de noroc online, care să fie reținută direct de bancă.

„Pentru că tot se vorbește de jocurile de noroc sau pariuri, aș pune o taxă pe tranzacțiile la jocurile de noroc, pariurile și jocurile online. Toată lumea discută despre păcănele, dar nimeni nu discută de faptul că fenomenul se întâmplă deja în online”, a explicat deputatul PSD.

Taxa ar putea avea, în viziunea sa, o valoare similară comisionului perceput pentru tranzacția bancară.

„Aș pune o taxă pe tranzacții de contravaloarea acelui comision bancar, cu stopaj la sursă de către bancă”, a spus Câciu.

Mesaj pentru multinaționale și revenirea la impozitarea progresivă

O altă măsură susținută de fostul ministru de Finanțe ar viza cheltuielile pe care companiile multinaționale le deduc în România.

„Aș încerca să taxăm, în mod indirect, externalizarea de venituri de la multinaționale. Și când spun acest lucru este să nu le mai permiți deductibilitatea cheltuielilor de administrare, care sunt foarte mari”, a declarat el.

Câciu a reluat și ideea unei impozitări diferențiate în funcție de venit.

„Dacă discutăm despre echitate fiscală sau, dacă vreți, echitate economică, ar trebui ca cei care au venituri mai mari să plătească mai mult decât cei care au venituri mai mici”, a spus deputatul.

Fostul ministru a evitat să numească explicit măsura „impozit progresiv”, dar a făcut trimitere chiar la istoria liberalilor.

„N-aș vrea să traduc asta, ca să nu emoționez adversarii mei politici, dar le aduc aminte că Brătianu, un liberal get-beget, a introdus impozitul progresiv pe venitul global”, a afirmat Câciu.

„Ministrul de Finanțe are cardul bugetului României”

Întrebat cine ar deține „cardul” dacă bugetul României ar fi un portofel, Câciu a răspuns că această putere trebuie să rămână în mâinile ministrului de Finanțe.

„Ministrul de Finanțe are cardul la bugetul României și, de câte ori pierde cardul, se vede că se întâmplă derapaje. Ministrul de Finanțe trebuie să aibă acest card și să fie cel care dă drumul sau nu dă drumul la bani”, a spus el.

Iar dacă ar trebui să aleagă pe cineva care să îi administreze banii personali, Câciu spune că nu ar avea încredere într-un alt politician.

„Nu există decât subsemnatul. Iar dacă ar fi să nu fie politician, ar fi Mugur Isărescu, guvernatorul BNR”, a răspuns fostul ministru.

Adrian Câciu spune că nu a făcut „gafe” ca ministru

Întrebat despre cea mai mare gafă pe care a făcut-o în perioada în care s-a aflat la conducerea Ministerului Finanțelor, Câciu a respins premisa întrebării.

„Nu, n-am avut gafă”, a spus el, susținând că, raportat la ultimii ani, a fost ministrul care „a redus cel mai mult deficitul” și ponderea datoriei publice în PIB.

„Am preferat să fac job-ul decât să stau să fac marketing și TikTok-uri”, a adăugat deputatul PSD.

Câciu a spus și că oamenii care îl cunosc doar din politică ar putea fi surprinși să afle că îi place să cânte.

„Sunt un om normal. Foarte normal. Un om care are viața lui, care are familie, care are copii, căruia îi place să cânte. Cânt la chitară, cânt și din voce”, a spus fostul ministru.

Despre cea mai importantă lecție învățată în politică, el spune că este nevoie de „stomac tare”, în special în fața criticilor și atacurilor.

„Dacă te-ai dus în politică să fii un om foarte apreciat și adulat, să nu te aștepți la asta. Stomacul tare înseamnă să fii rezistent la critică, să fii rezistent la atacuri, de multe ori neadevărate”, a afirmat Adrian Câciu.