Bolojan, la inaugurarea noului centru de neurochirurgie din Cluj: „Fără investiții și dotări, nu putem avea o medicină de calitate” / Clujul, „o locomotivă a dezvoltării României”

Ilie Bolojan a participat, alături de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, la inaugurarea noului Centru de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj.

„Sunt onorat să particip la acest eveniment și sunt aici, în primul rând, în semn de respect pentru școala de medicină din Cluj-Napoca, pentru medicii din acest oraș”, a declarat premierul.

Bolojan a apreciat activitatea medicilor din Cluj și contribuția acestora la pregătirea specialiștilor care lucrează în spitalele din regiune.

„Atunci când în Transilvania apar cazuri grave, cele mai multe se rezolvă la Cluj. Le mulțumesc pentru studenții pe care îi pregătesc aici, pentru că lucrează la toate spitalele din Transilvania, și le sunt recunoscător pentru ceea ce fac în sistemul nostru de medicină. Clujul este unul dintre cele mai puternice centre din acest punct de vedere. Sunt aici în semn de respect pentru doctorul Florian și echipa pe care dânsul a format-o, pentru viețile pe care le-a salvat, pentru profesioniștii pe care i-a format de-a lungul anilor și pentru exemplul pe care dânsul l-a dat de profesionalism și de calitate în medicina românească. Am și o obligație personală, pentru că mi-a salvat câțiva prieteni”, a spus Ilie Bolojan.

Bolojan: Clujul, una dintre locomotivele dezvoltării României

Șeful Guvernului a vorbit și despre dezvoltarea Clujului, pe care l-a descris drept una dintre principalele „locomotive” economice ale țării.

„Sunt aici din respect pentru acest mare oraș care este Cluj-Napoca, pentru oamenii de aici, pentru că este o locomotivă a dezvoltării României. Știm că țara noastră se dezvoltă în jurul câtorva locomotive, iar una dintre cele mai puternice zone de dezvoltare este Clujul”, a adăugat Bolojan.

Bolojan a vorbit și despre importanța investițiilor și a dotărilor pentru buna funcționare a noului centru.

„Mă bucur că astăzi se finalizează o investiție și sper că, în cel mai scurt timp, odată ce și partea de dotări va fi recepționată, să fim în situația în care echipa doctorului Florian lucrează în condiții mult mai bune. Pentru că fără investiții, fără dotări, nu ne putem aștepta la o medicină de calitate în anii următori”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul le-a mulțumit celor care au contribuit de-a lungul anilor la realizarea proiectului, de la reprezentanții ministerelor și ai autorităților locale până la proiectanți și constructori.

Ce dotări are noul centru de neurochirurgie din Cluj

Noul Centru de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj a fost realizat cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din bugetul național.

Centrul este destinat pacienților cu afecțiuni neurochirurgicale, neurovasculare și neurologice și dispune de o zonă pentru investigații imagistice, precum și de echipamente pentru diagnostic și tratament neurochirurgical și neurovascular.

Noua unitate are șase săli de operație pentru intervenții neurochirurgicale și 105 paturi, dintre care 26 sunt destinate terapiei intensive.

Potrivit Guvernului, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca se numără printre cele șase unități medicale încadrate în clasa I la nivel național, alături de spitalele județene din Constanța, Iași, Târgu Mureș și Timișoara și de Spitalul Universitar de Urgență Militar Central.