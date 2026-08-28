Câteva zeci de persoane protestează la Palatul Cotroceni: „Te-am votat și ne-ai trădat” / Actorul Alex Bogdan, printre manifestanți

UPDATE Aproximativ 60 de persoane protestează la Cotroceni: „Te-am votat și ne-ai trădat”

Aproximativ 60 de persoane participă la protestul din fața Palatului Cotroceni.

Manifestanții au scandat „Te-am votat și ne-ai trădat”, mesaj adresat președintelui Nicușor Dan.

La un moment dat a avut loc și un mic incident, după ce o parte dintre protestatari stăteau pe carosabil.

UPDATE O femeie care spune că l-a votat pe Nicușor Dan: „Stătea cu noi în piață”

O femeie prezentă, vineri seară, la protestul din fața Palatului Cotroceni spune că este dezamăgită de președintele Nicușor Dan, pe care l-a votat pentru că îl considera „un om moral”.

„Trăim într-o țară coruptă cum nu cred că mai există pe lume. Mie puțin îmi pasă, pentru că mâine-poimâine eu am să mor. Eram la Revoluție tânără și stau în piețe din ’90 și până acum, încontinuu, că doar-doar s-o face ceva. Nimic, nimic, nimic”, a spus femeia.

Aceasta spune că una dintre cele mai mari dezamăgiri este chiar Nicușor Dan, pentru care afirmă că a votat având încredere în el.

„Când am crezut că vine acest om moral, așa am crezut, uite ce situație ne aduce. Și ne spune nouă, care l-am votat, că el o să vadă peste patru ani, la ștampilă. Dar noi ce o să pățim?”, a declarat protestatara.

„Stătea cu noi în piață”

Femeia afirmă că va continua să participe la proteste și îl critică pe Nicușor Dan pentru poziția sa actuală.

„O să fiu în stradă, cum sunt de 40 de ani aproape. Și n-am cerut funcții și n-am cerut salarii mari. El s-a realizat, cred că a fost chiar mai șmecher. Stătea cu noi în piață și țipa «jos judecătorii ăștia», pe care acum el i-a pus și ni-i laudă nouă. Nu este posibil așa ceva”, a spus femeia.

Ea a adăugat că este preocupată în special de viitorul tinerilor și al copiilor săi, care au rămas în România.

„Nu-mi pasă de mine, îmi pasă de voi, de tot tineretul, de copiii mei care au rămas în țară ca să nu mă lase pe mine singură”, a continuat protestatara.

Știrea inițială: Protestatarii s-au strâns în zona Palatului Cotroceni începând cu ora 19:00, iar din imaginile de la fața locului se observă câteva zeci de participanți, precum și forțe de ordine mobilizate în apropierea Administrației Prezidențiale.

Printre manifestanți se află și actorul Alex Bogdan, care participă la protestul convocat după materialele recente din presă privind trecutul lui Lucian Pahonțu.

Manifestanții îi cer direct președintelui Nicușor Dan să îl înlăture pe șeful SPP, unul dintre mesajele sub care a fost convocată manifestația fiind „Vrem demiterea lui Pahonțu, domnule președinte!”.

Nicușor Dan: „Domnul Pahonțu nu este în această situație”

Președintele Nicușor Dan a reacționat joi la informațiile apărute în presă și a declarat că orice persoană care a participat la reprimarea manifestanților în timpul Revoluției sau Mineriadei nu ar trebui să ocupe o funcție în stat.

Șeful statului a adăugat însă că, în opinia sa, Lucian Pahonțu „nu este în această situație”.

Nicușor Dan a criticat și modul în care a fost prezentată investigația, afirmând că titlul materialului nu ar fi justificat de conținut.

Lucian Pahonțu conduce Serviciul de Protecție și Pază din 2005.