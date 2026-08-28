Cioloș își prezintă planul pentru șefia Francofoniei: „Tinerii vor învăța franceza dacă asta le aduce ceva”. Propune o „Francofonie utilă”, bazată pe locuri de muncă, antreprenoriat și inteligență artificială

Într-un interviu acordat vineri TVR Info, Cioloș a explicat că vrea să promoveze ceea ce numește o „francofonie utilă”.

„Dacă învață limba franceză, nu doar să aibă o diplomă că au învățat limba franceză, ci să le aducă oportunități de antreprenoriat, să găsească mai ușor loc de muncă, să comunice mai ușor într-o lume în care contactele înseamnă foarte mult”, a declarat Dacian Cioloș.

El consideră că Francofonia dispune de un potențial economic insuficient exploatat și a făcut o comparație cu Commonwealth-ul, unde cooperarea economică este, în opinia sa, mult mai dezvoltată.

„Francofonia economică și, de fapt, francofonia utilă, limba franceză aducătoare de oportunități, e obiectivul principal pe care eu l-am afișat”, a spus Cioloș.

Cioloș: Tinerii vor învăța franceza dacă le aduce ceva concret

Fostul premier a spus că tinerii reprezintă una dintre principalele mize pentru viitorul organizației.

„Tinerii sunt o prioritate pentru că de alegerea lor pragmatică de a învăța sau nu limba franceză depinde de fapt viitorul francofoniei. Dacă tinerii vor alege să învețe limba franceză, francofonia va perdura, dacă nu, nu”, a afirmat el.

Cioloș susține că limba franceză trebuie să fie asociată mai puternic cu domenii precum noile tehnologii, inteligența artificială, agricultura sau adaptarea la schimbările climatice, nu doar cu arta și cultura.

În același timp, el a indicat tinerii și femeile drept două dintre categoriile pe care ar dori să le transforme în priorități ale mandatului său.

„În foarte multe comunități din state francofone dezvoltarea economică, dezvoltarea comunitară, chiar și evitarea unor conflicte depinde foarte mult de femei”, a spus Cioloș.

Experiența de premier și comisar european, argument în campanie

Dacian Cioloș și-a prezentat și experiența politică și administrativă drept unul dintre avantajele sale în competiția pentru conducerea Francofoniei.

„Eu am avut această oportunitate să conduc și un guvern, să fiu parte a unei organizații internaționale, cum e Comisia Europeană, să conduc un grup politic cu reprezentanți din mai multe state membre și din mai multe partide politice”, a afirmat fostul premier.

El spune că aceste funcții i-au dezvoltat capacitatea de negociere și mediere, competențe pe care le consideră importante la conducerea unei organizații internaționale.

Cioloș a invocat și poziția României, despre care spune că este percepută drept un stat fără conflicte istorice majore cu celelalte țări membre ale Francofoniei.

„Încerc să pun în valoare și aceste avantaje pe care le am în calitate de român (…) aparținând unui stat care e perceput ca nefiind conflictual, neavând dispute istorice cu alte state membre și care poate să aducă la masă interese, viziuni divergente și să medieze”, a declarat el.

Cioloș a amintit și pregătirea sa de agro-economist și a indicat securitatea alimentară, agricultura și mediul drept domenii în care experiența sa ar putea conta.

Verdictul în cursa pentru Francofonie, în noiembrie

Dacian Cioloș a precizat la finalul interviului că rezultatul competiției pentru conducerea Francofoniei va fi cunoscut în luna noiembrie, la reuniunea programată în Cambodgia.

„Vom afla în noiembrie. În noiembrie, în Cambodgia”, a spus Cioloș, indicând perioada 15-17 noiembrie pentru reuniunea la care urmează să fie decisă conducerea organizației.