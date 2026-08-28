Reacția primarului Sectorului 1 după incidentul cu polițistul local și femeia care vindea produse pe stradă: „Condamn ferm”

„Condamn ferm comportamentul polițistului local surprins în imaginile apărute astăzi în spațiul public. Un astfel de comportament nu este acceptabil și nu reprezintă modul în care trebuie să se poarte un reprezentant al autorității cu cetățenii”, a transmis George Cristian Tuță, într-o postare pe Facebook.

Primarul a precizat că polițistul implicat urmează să fie cercetat disciplinar.

„Am cerut ca polițistul local implicat să fie cercetat disciplinar, iar conducerea Poliției Locale Sector 1 s-a autosesizat deja și a început verificările. Voi urmări personal ca această situație să fie analizată cu maximă seriozitate și cu respectarea strictă a legii”, a afirmat Tuță.

Tuță: Contextul nu justifică un comportament abuziv

Reacția vine după apariția în mediul online a unor imagini cu intervenția polițiștilor locali asupra unei femei în vârstă care vindea fructe, legume și flori. În timpul intervenției, o parte din marfa femeii a ajuns pe jos, iar aceasta a început să plângă.

George Cristian Tuță a spus că în zona respectivă există sesizări privind comerțul stradal neautorizat și că Poliția Locală trebuie să intervină atunci când legea este încălcată.

„Dar acest context nu justifică în niciun fel un comportament abuziv, agresiv sau lipsit de respect”, a subliniat primarul.

„Legea trebuie aplicată ferm, dar cu calm, profesionalism și proporționalitate. Iar cei care au obligația să o aplice trebuie să fie primii care o respectă”, a adăugat acesta.

Tuță a mai transmis că nu va apăra comportamentul agentului și că, dacă cercetarea disciplinară va constata abateri, trebuie aplicate sancțiunile prevăzute de lege.

„Nu voi apăra și nu voi relativiza un astfel de comportament. Dacă în urma cercetării disciplinare se constată abateri, trebuie aplicate măsurile prevăzute de lege”, a scris primarul Sectorului 1.