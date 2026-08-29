Poliția de Frontieră: Cincisprezece cetățeni străini, găsiți într-un automarfar la Calafat. Au fost predați autorităților bulgare

Camionul a fost oprit vineri dimineață, în jurul orei 07:30, pe DN 56, într-o parcare din apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, pe sensul de intrare în România.

Automarfarul, înmatriculat în România, era condus de un cetățean turc și circula pe ruta Turcia-Austria.

„În urma verificărilor preliminare, efectuate asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au constatat că acesta era sigilat și transporta șervețele și apă, însă, cu ocazia verificărilor amănunțite, efectuate în comun de polițiștii de frontieră din cadrul SPF Calafat și STPF Dolj, s-a stabilit faptul că accesul în compartimentul de marfă se realiza prin înlăturarea șuruburilor care asigurau sistemul de închidere/deschidere a ușilor semiremorcii, fără ca integritatea sigiliului vamal să fie afectată”, a transmis Poliția de Frontieră.

Camionul a fost apoi desigilat.

„În interiorul semiremorcii au fost descoperite, ascunse în compartimentul de marfă, cincisprezece persoane de sex masculin, care au declarat că sunt cetățeni ai Iranului și Irakului”, potrivit Poliției de Frontieră.

Cei 15 bărbați au fost preluați pentru verificări.

Polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal pentru trafic de migranți în cazul șoferului turc și pentru trecerea frauduloasă a frontierei în cazul celor 15 persoane.

Ulterior, în baza planului de cooperare dintre Poliția de Frontieră Română și Poliția de Frontieră Bulgară, cei 15 cetățeni străini au fost predați autorităților din Bulgaria.