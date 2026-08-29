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Misiune dificilă pentru pompierii români în Serbia. Au degajat 7 kilometri de drum pentru a ajunge la zonele afectate de incendii

Pompierii români continuă misiunea de sprijin în Serbia, unde intervin în zone greu accesibile afectate de incendii. Într-o singură zi, echipele au degajat aproximativ 7 kilometri de drum pentru accesul autospecialelor și au amenajat un cordon de protecție de 300 de metri pentru limitarea propagării focului.
Misiune dificilă pentru pompierii români în Serbia. Au degajat 7 kilometri de drum pentru a ajunge la zonele afectate de incendii
Foto: IGSU
Cosmin Pirv
29 aug. 2026, 11:42, Social
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Potrivit IGSU, pompierii români au fost relocați vineri din localitatea Grebenat în zona Šušara, situată în centrul Rezervației Deliblato Sands.

Pompierii au degajat un drum pe o lungime de aproximativ 7 kilometri, permițând pătrunderea autospecialelor în zonele în care accesul era dificil.

În același timp, în zona de intervenție a fost realizat un cordon de protecție de aproximativ 300 de metri, prin lucrări de defrișare și demineralizare a solului, cu scopul de a limita propagarea incendiului și de a crea o zonă de siguranță.

„Fiecare etapă a presupus muncă susținută, folosirea uneltelor și mijloacelor tehnice din dotarea modulului și, mai presus de toate, implicare și rezistență într-o misiune care continuă zi după zi”, a transmis IGSU.

România participă la operațiunea europeană de sprijin pentru Serbia, unde incendiile de vegetație au afectat deja peste 3.500 de hectare în Rezervația naturală specială Deliblato Sands.

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