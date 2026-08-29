Misiune dificilă pentru pompierii români în Serbia. Au degajat 7 kilometri de drum pentru a ajunge la zonele afectate de incendii

Potrivit IGSU, pompierii români au fost relocați vineri din localitatea Grebenat în zona Šušara, situată în centrul Rezervației Deliblato Sands.

Pompierii au degajat un drum pe o lungime de aproximativ 7 kilometri, permițând pătrunderea autospecialelor în zonele în care accesul era dificil.

În același timp, în zona de intervenție a fost realizat un cordon de protecție de aproximativ 300 de metri, prin lucrări de defrișare și demineralizare a solului, cu scopul de a limita propagarea incendiului și de a crea o zonă de siguranță.

„Fiecare etapă a presupus muncă susținută, folosirea uneltelor și mijloacelor tehnice din dotarea modulului și, mai presus de toate, implicare și rezistență într-o misiune care continuă zi după zi”, a transmis IGSU.

România participă la operațiunea europeană de sprijin pentru Serbia, unde incendiile de vegetație au afectat deja peste 3.500 de hectare în Rezervația naturală specială Deliblato Sands.