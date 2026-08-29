Prognoza meteo pentru București. Temperaturile urcă la 31 de grade în acest weekend

Astfel, în București, de sâmbătă până duminică dimineața, vremea se va menține frumoasă, dar va fi călduroasă.

Cerul va fi mai mult senin ziua și va avea înnorări temporare noaptea, iar spre finalul intervalului vor fi condiții pentru ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 29-30 de grade, iar cea minimă de 15-17 grade.

Duminică, între orele 9.00 și 21.00, vremea se va menține călduroasă. La începutul zilei vor fi înnorări și condiții de ploaie slabă, apoi cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 30.-31 de grade.

O informare meteorologică este în vigoare la nivelul întregii țări.