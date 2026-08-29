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Cursă nebună în Lugoj: Un șofer fără permis și băut a lovit o mașină, care a ajuns pe terasa unui restaurant

Un bărbat de 27 de ani, care nu avea permis de conducere și băuse, a fost urmărit de polițiști pe străzile din Lugoj după ce nu a oprit la semnalul oamenilor legii. Cursa s-a încheiat pe strada Timișorii, unde șoferul a lovit o altă mașină, care a fost proiectată pe terasa unui restaurant. Patru persoane au ajuns la spital.
Cursă nebună în Lugoj: Un șofer fără permis și băut a lovit o mașină, care a ajuns pe terasa unui restaurant
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
29 aug. 2026, 09:37, Social
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Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 00.10. Polițiștii din Lugoj au încercat să oprească un autoturism care circula pe strada Bucegi din oraș.

Șoferul nu a respectat semnalul regulamentar și și-a continuat deplasarea, astfel că polițiștii au pornit în urmărirea acestuia.

Pe strada Timișorii, bărbatul de 27 de ani a pierdut controlul direcției și a intrat într-o mașină care circula regulamentar din sens opus. Mașina lovită, condusă de o tânără de 20 de ani, a fost proiectată într-o terasă.

În urma accidentului, patru persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale: șoferul de 27 de ani, tânăra de 20 de ani, o pasageră de 16 ani aflată în autoturismul acesteia și un bărbat de 44 de ani care se afla pe terasa restaurantului.

Polițiștii l-au testat pe bărbatul de 27 de ani cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, la spital, acestuia i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Reținut de polițiștii din Lugoj

Verificările în bazele de date au arătat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Totodată, autoturismul pe care îl conducea aparținea unei alte persoane.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, furt în scop de folosință și vătămare corporală din culpă.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Timiș.

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