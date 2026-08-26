Accident între un camion și un autobuz, în Timișoara. Trei persoane primesc îngrijiri medicale

Potrivit ISU Timiș, pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 07:35. La locul accidentului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, două autosanitare SMURD și nouă pompieri.

În camion se afla doar șoferul, în timp ce autobuzul transporta aproximativ 40 de persoane.

În urma impactului, trei persoane aflate în autobuz primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Intervenția este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs accidentul.