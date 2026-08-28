Elevii unui colegiu important din Iași încep școala cu Săptămâna Altfel

Început de an școlar atipic pentru elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Iași: aceștia vor începe cursurile cu Săptămâna Alfel pentru că lucrările de consolidare și modernizare ale unității nu sunt gata, relatează Radio Iași.

Potrivit informațiilor prezentate joi, în ședința Colegiului Prefectural Iași, lucrările de la colegiu sunt programate să fie încheiate pe 15 septembrie.

În celelalte două mari unități de învățământ incluse în același program de investiții – Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” și Liceul Teoretic „Miron Costin” – lucrările au fost finalizate.

Elevii vin la școală, dar nu încep imediat cursurile

Adjunctul Inspectoratului Școlar Județean Iași, Florentin Ciubotaru, a explicat că elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” vor reveni la școală în prima săptămână, însă aceasta va fi dedicată programului „Școala Altfel”.

Prin urmare, cursurile obișnuite vor începe efectiv cu o săptămână mai târziu, după finalizarea lucrărilor.

„Cele trei mari investiții (…) se află aproape de final, cu excepția Colegiului Național «Mihai Eminescu», unde lucrările se vor finaliza la 15 septembrie”, a precizat Florentin Ciubotaru în cadrul ședinței Colegiului Prefectural.

Decizia vine în contextul unei verificări tematice privind modul în care unitățile de învățământ din județ sunt pregătite pentru anul școlar 2026-2027.

Investițiile sunt aproape de final

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” și Liceul Teoretic „Miron Costin” se numără printre unitățile de învățământ din municipiul Iași incluse în proiectele de modernizare derulate prin componenta „Școli Verzi”.

Dacă la „Garabet Ibrăileanu” și „Miron Costin” lucrările au fost încheiate, la „Mihai Eminescu” șantierul continuă până la jumătatea lunii septembrie.

Astfel, elevii colegiului vor avea parte de o revenire diferită la școală față de colegii lor din celelalte unități.

Aproape 7% dintre școlile din județ nu au încă toate autorizațiile

Situația de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” nu este singura problemă identificată înaintea începerii noului an școlar.

Potrivit datelor prezentate de reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Iași, din cele 182 de unități de învățământ cu personalitate juridică din județ, aproximativ 7% nu au primit încă autorizațiile de funcționare din partea Direcției de Sănătate Publică și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Oficialul a precizat că este vorba, în principal, despre clădiri istorice, cele mai multe aflate în mediul rural.

1.500 de norme pentru profesorii suplinitori

În aceeași ședință a fost anunțat și un calendar pentru ocuparea posturilor didactice.

La 1 septembrie urmează să fie scoase la concurs aproximativ 1.500 de norme didactice pentru profesorii suplinitori din județul Iași.

Pentru elevii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, însă, principala schimbare rămâne decalarea cursurilor propriu-zise.

Lucrările de modernizare sunt programate să se încheie la 15 septembrie, iar prima săptămână din noul an școlar va fi dedicată activităților din cadrul programului „Școala Altfel”.