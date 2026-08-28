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PMB vine cu explicații după abrogarea programului „Voucher Materna”: Primăria are obligația de a-și echilibra finanțele

Primăria Municipiului București a explicat vineri motivele pentru care a fost anulat programul „Voucher Materna”, dedicat sprijinirii femeilor gravide din Capitală. Municipalitatea a arătat că măsura este fundamentată pe criterii de responsabilitate bugetară și administrativă și a transmis că economiile făcute prin acest demers vor fi redirecționate către modernizarea spitalelor și a maternităților din subordine.
PMB vine cu explicații după abrogarea programului „Voucher Materna”: Primăria are obligația de a-și echilibra finanțele
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
28 aug. 2026, 21:26, Social
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Primăria Municipiului București a transmis o serie de clarificări privind decizia de abrogare a programului „Voucher Materna” de către Consiliul General. 

Suprapunerea cu serviciile decontate din sistemul național

Principalul argument invocat de administrația Capitalei este că toate femeile însărcinate beneficiază deja de acces gratuit la serviciile medicale prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 

„Serviciile medicale prenatale – consultații, analize, investigații și monitorizarea sarcinii – sunt, în condițiile prevăzute de legislația națională, decontate prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate. În aceste condiții, programul municipal ajunsese să finanțeze servicii care erau deja acoperite printr-un program național”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de municipalitate. 

Economii de 100 de milioane de lei

Un alt argument invocat de PMB este impactul financiar al programului „Voucher Materna”. Prin abrogarea acestui proiect, administrația ar face economii de până la 100 de milioane de lei, subliniind necesitatea echilibrării bugetului Capitalei

„Programul „Voucher Materna” presupunea un efort bugetar de aproximativ 25 de milioane de lei anual. Pe durata unui mandat de patru ani, acest efort putea ajunge la aproximativ 100 de milioane de lei. Municipiul București are obligația de a-și echilibra finanțele și de a prioritiza investițiile și cheltuielile care răspund unor nevoi reale și urgente”, se mai arată în mesaj. 

Redirecționarea fondurilor către spitale și maternități

PMB respinge interpretările conform cărora măsura ar reprezenta o scădere a preocupării  față de sănătatea mamelor și copiilor. Administrația afirmă că resursele deblocate vor fi direcționate direct în infrastructura sanitară a Capitalei. 

„Resursele disponibile trebuie orientate către spitalele și maternitățile din București, secțiile de neonatologie și infrastructura medicală, acolo unde există în continuare nevoi importante de investiții, modernizare și îmbunătățire a condițiilor pentru pacienți și personalul medical”, mai transmite autoritatea locală. 

Clarificările au venit după ce Consiliul General al Municipiului București a decis eliminarea programului introdus în 2018 care oferea un sprijin de 2000 de lei femeilor gravide din București. 

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