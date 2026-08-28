Șef nou la IGSU. Cine va conduce Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în următoarele 6 luni

Decizia a fost luată de premierul Ilie Bolojan, la propunerea ministrului interimar de Interne, Cătălin Predoiu.

„Generalul de brigadă Marciu Lucian-Dumitru este împuternicit să îndeplinească atribuțiile funcției vacante de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru o perioadă de 6 luni”, a transmis vineri seara IGSU.

Marciu Lucian-Dumitru este, din anul 2019, inspector șef al ISU Brașov.

Acesta și-a început cariera în domeniul situațiilor de urgență în anul 2003, în cadrul structurilor de pompieri din județul Brașov. De-a lungul timpului a ocupat mai multe funcții de conducere, inclusiv comandant de stație, comandant de detașament, comandant de secție și prim-adjunct al inspectorului șef al ISU Brașov.

Noul șef al IGSU este absolvent al Facultății de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, promoția 2003, și are un masterat în „Managementul situațiilor de urgență”.