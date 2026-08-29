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MAE: Doi români se numără printre victimele incendiului din Thusis, Elveția

Doi cetățeni români se numără printre persoanele care și-au pierdut viața în incendiul produs pe 21 august 2026 în localitatea Thusis, din cantonul elvețian Graubünden. Autoritățile elvețiene au finalizat identificarea victimelor și au informat Ambasada României la Berna cu privire la decesul celor doi români, transmite MAE.
MAE: Doi români se numără printre victimele incendiului din Thusis, Elveția
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
29 aug. 2026, 07:30, Social
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis că reprezentanții Ambasadei României la Berna mențin legătura cu autoritățile competente din Elveția și monitorizează situația.

Misiunea diplomatică este pregătită să acorde asistență consulară, conform competențelor, iar MAE transmite condoleanțe familiilor celor doi cetățeni români decedați.

Incendiul a izbucnit în noaptea de 21 august, într-o clădire din Thusis în care funcționau un restaurant și mai multe locuințe. Flăcările au cuprins rapid imobilul, iar intervenția pompierilor a fost îngreunată de prăbușirea casei scării. Aproximativ 100 de pompieri au participat la operațiunea de stingere și căutare.

Paisprezece persoane au reușit să iasă din clădire, însă opt au fost rănite. Cinci persoane au fost inițial date dispărute. În zilele următoare, echipele de intervenție au găsit patru persoane decedate în ruinele imobilului.

Ulterior, autoritățile elvețiene au finalizat procedurile de identificare a victimelor și au stabilit că două dintre persoanele decedate erau cetățeni români.

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