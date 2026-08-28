Directorul general al Transgaz, operatorul național de sistem și transport și în Republica Moldova, a primit o distincție de stat de la Maia Sandu cu prilejul Zilei Independenței

Președinta Maia Sandu i-a acordat lui Ion Sterian „Ordinul Libertății”, conform decretului semnat și publicat vineri, cu prilejul Zilei Independenței, privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni și instituții care s-au remarcat prin activitatea desfășurată în diverse domenii, precum educație, cultură, administrație publică, apărare și securitate, stat de drept și ordine publică, mass-media și energie.

„Distincțiile au fost acordate în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite față de stat, pentru profesionalism și activitate intensă desfășurată în domenii esențiale pentru consolidarea statului de drept și dezvoltarea Republicii Moldova, pentru contribuția substanțială la promovarea valorilor culturale și naționale, precum și a imaginii și intereselor țării noastre pe plan internațional”, se arată în comunicatul administrației prezidențiale a Republicii Moldova.

Rolul Transgaz în Moldova

Operatorul național român de transport al gazelor naturale, Transgaz, prin Vestmoldtransgaz, a preluat oficial, pe 19 septembrie 2023, exploatarea, dispecerizarea și transportul gazelor naturale din Republica Moldova – de la gigantul rus Gazprom, parte a demersului autorităților de la Chișinău, de aliniere la cadrul normativ european.

„România, prin Transgaz și OPCOM, alături de Uniunea Europeană, a jucat un rol decisiv în acest proces, asigurând atât stabilitatea aprovizionării pe termen scurt, cât și perspective clare de dezvoltare și integrare pe termen lung”, a transmis Ministerul Energiei de la Chișinău, prin secretara de stat Carolina Novac, într-un răspuns complex la solicitarea Mediafax, în septembrie anul trecut, în preajma alegrilor parlamentare.

Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a detaliat atunci, de asemenea în exclusivitate, nivelul investițiilor care au dus la diversificarea surselor și securitatea aprovizionării locuitorilor și industriei de peste Prut.

„De atunci operăm și nu e nicio problemă, am adus liniștea și stabilitatea aprovizionării cu gaze pentru cetățenii moldoveni, prin aceste investiții am racordat Republica Moldova la infrastructura de transport gaze din România și, prin interconectările României, la infrastructura de transport gaze europeană, ceea ce a permis Republicii Moldova, după ce au renunțat la gazul rusesc, să-și aducă gaz de unde și-a dorit și să asigure securitatea energetică a Republicii Moldova. De aceea, Republica Moldova, care era dependentă de o singură sursă de gaz, Gazprom, prin interconectare și prin aceste investiții am dat posibilitatea Republicii Moldova să-și diversifice sursele de aprovizionare cu gaze”, a explicat șeful Transgaz.