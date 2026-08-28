Claudiu Năsui, învestit ministru în Republica Moldova. Premierul Vasile Tofan: „Are competența și curajul pentru a duce înainte aceste reforme”

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan a anunțat că printre priorități se numără atragerea investițiilor, creșterea competitivității, reducerea birocrației și reformarea modului în care statul își administrează companiile și activele.

Tot vineri a depus jurământul și Eugeniu Osmochescu, desemnat ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare.

Premierul Vasile Tofan a legat cele două numiri de obiectivele programului guvernamental, sintetizate prin formula „Economie europeană, stat eficient”.

Vasile Tofan: Năsui are „competența și curajul” pentru reforme

Șeful Guvernului de la Chișinău a insistat asupra componentei economice a mandatului și a explicat că numirea lui Claudiu Năsui la conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării reflectă importanța acordată accelerării creșterii economice.

„Avem nevoie de o economie care crește mai repede, avem nevoie de mai multe investiții, de companii care pot concura și exporta și de schimbări curajoase acolo unde lucrurile pot funcționa mai bine”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a precizat că aceste obiective vor fi urmărite în paralel cu procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

În viziunea Executivului, apropierea de UE și dezvoltarea economică sunt procese complementare, integrarea europeană urmând să însemne inclusiv reguli și instituții mai eficiente și o economie mai competitivă.

Întreprinderile de stat și activele publice, pe agenda lui Năsui

O parte importantă a mandatului acordat lui Claudiu Năsui vizează eficientizarea statului și relația administrației cu mediul economic.

Vasile Tofan a vorbit despre necesitatea reducerii risipei și birocrației, precum și despre eliminarea sau simplificarea procedurilor care presupun costuri de timp și bani fără să genereze suficientă valoare pentru cetățeni și companii.

„Avem nevoie de un stat mai suplu, mai rapid și mai atent la nevoile oamenilor și antreprenorilor”, a afirmat premierul.

Ministerul condus de Năsui va avea responsabilități importante inclusiv în privința întreprinderilor de stat și a modului în care sunt gestionate activele publice.

„Domnul Năsui are competența și curajul pentru a duce înainte aceste reforme”, a declarat Vasile Tofan, care a vorbit și despre necesitatea simplificării relației dintre stat și economie.

Astfel, portofoliul preluat de Năsui este plasat în centrul obiectivului guvernamental privind construirea unui „stat eficient”, alături de obiectivul accelerării dezvoltării economice.

Guvernul vrea mai multe investiții și companii capabile să exporte

Mandatul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării va fi legat și de capacitatea Republicii Moldova de a atrage capital și de a dezvolta companii competitive pe piețele externe.

Executivul își propune accelerarea creșterii economice și crearea unui cadru în care firmele să poată concura și exporta mai ușor.

În același timp, Guvernul Tofan prezintă integrarea europeană drept unul dintre instrumentele prin care Republica Moldova poate îmbunătăți regulile economice și funcționarea instituțiilor.

Eugeniu Osmochescu preia Agricultura

Cel de-al doilea ministru învestit vineri, Eugeniu Osmochescu, va conduce Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Vasile Tofan a declarat că noul ministru va trebui să urmărească o utilizare mai eficientă a banilor destinați agriculturii, în condițiile în care resursele disponibile sunt limitate.

„Fiecare leu de subvenție trebuie să producă un impact cât mai mare pentru agricultori și pentru economia țării”, a spus premierul.

Potrivit acestuia, sectorul agricol trece prin transformări structurale și se confruntă cu provocări climatice, ceea ce impune adaptarea politicilor și instrumentelor de sprijin.

Premierul consideră că experiența lui Osmochescu în instituții financiare internaționale poate contribui atât la atragerea unor noi surse de finanțare pentru agricultură, cât și la utilizarea mai eficientă a acestora.

„Mandate dificile, dar foarte importante”

Vasile Tofan le-a transmis celor doi noi membri ai Cabinetului că vor avea de îndeplinit mandate dificile și a promis sprijinul Guvernului pentru reformele pe care aceștia le vor iniția.

Prioritatea declarată a Executivului este construirea unei economii mai puternice și a unei administrații care să funcționeze mai eficient pentru cetățeni și mediul de afaceri.