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Ambasadorul Rusiei la Chișinău acuză „tandemul Bruxelles-București” că încearcă să șteargă istoria ruso-moldovenească

Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, acuză Occidentul că încearcă să „submineze suveranitatea și statalitatea” Republicii Moldova și susține că aceste demersuri sunt însoțite de încercări de a șterge din memoria publică istoria ruso-moldovenească. Diplomatul rus a acuzat explicit un „tandem Bruxelles-București” că ar contribui la acest proces.
Ambasadorul Rusiei la Chișinău acuză „tandemul Bruxelles-București” că încearcă să șteargă istoria ruso-moldovenească
sursa foto: pixabay
Cosmin Pirv
29 aug. 2026, 13:38, Știri externe
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Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, a acordat un interviu agenției ruse TASS, care a fost publicat sâmbătă.

„Încercările actuale de a submina suveranitatea și statalitatea Moldovei sunt însoțite de eforturi de a șterge paginile glorioase ale istoriei ruso-moldovene din memoria colectivă”, a declarat Oleg Ozerov.

Ambasadorul rus a susținut că „tandemul Bruxelles-București” privește Republica Moldova „exclusiv ca pe o periferie lipsită de drepturi și înapoiată”.

Ambasadorul a urat pace și prosperitate moldovenilor

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Republica Moldova a sărbătorit, pe 27 august, Ziua Independenței.

Ozerov a susținut că Rusia apără, în relațiile sale cu Republica Moldova și cu alte state, principiul egalității suverane și dreptul statelor de a-și decide liber viitorul și de a-și urma propriile interese naționale.

Ambasadorul rus a transmis, de asemenea, un mesaj poporului moldovean, căruia i-a urat bunăstare, pace și prosperitate și păstrarea patrimoniului istoric.

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