Ambasadorul Rusiei la Chișinău acuză „tandemul Bruxelles-București” că încearcă să șteargă istoria ruso-moldovenească

Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, a acordat un interviu agenției ruse TASS, care a fost publicat sâmbătă.

„Încercările actuale de a submina suveranitatea și statalitatea Moldovei sunt însoțite de eforturi de a șterge paginile glorioase ale istoriei ruso-moldovene din memoria colectivă”, a declarat Oleg Ozerov.

Ambasadorul rus a susținut că „tandemul Bruxelles-București” privește Republica Moldova „exclusiv ca pe o periferie lipsită de drepturi și înapoiată”.

Ambasadorul a urat pace și prosperitate moldovenilor

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Republica Moldova a sărbătorit, pe 27 august, Ziua Independenței.

Ozerov a susținut că Rusia apără, în relațiile sale cu Republica Moldova și cu alte state, principiul egalității suverane și dreptul statelor de a-și decide liber viitorul și de a-și urma propriile interese naționale.

Ambasadorul rus a transmis, de asemenea, un mesaj poporului moldovean, căruia i-a urat bunăstare, pace și prosperitate și păstrarea patrimoniului istoric.