Rogobete îl ironizează pe Bolojan după inaugurarea centrului de Neurochirurgie din Cluj: „Dacă-i de tăiat, e și Ilie Bolojan acolo”

„Astăzi, premierul demis Ilie Bolojan a mai făcut ceva ce-i place foarte mult: a tăiat. De data aceasta, din fericire, a tăiat doar panglica la inaugurarea unui spital nou, construit de alții cu bani din PNRR. Dacă-i de tăiat, e și Ilie Bolojan acolo”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Fostul ministru a salutat finalizarea Centrului de Neurochirurgie și Patologie Neurovasculară din Cluj și a felicitat echipele care au contribuit la proiect.

„Felicit echipa Ministerului Sănătății, autoritățile locale, conducerea și profesioniștii spitalului, constructorii și pe toți cei care au făcut posibil acest proiect. Da, în România se construiesc 22 de spitale noi. Iar acesta este încă unul care devine realitate și începe să lucreze pentru pacienți”, a transmis Rogobete.

Rogobete, întrebări pentru Bolojan

Social-democratul i-a adresat apoi mai multe întrebări lui Ilie Bolojan, pe care l-a criticat pentru măsurile din sistemul de sănătate.

„Domnule Bolojan, le-ați explicat medicilor cum trebuie să lucreze într-un spital nou cu mai puțini oameni și mai puțini bani? Le-ați explicat cum vor face performanță când tăiați finanțarea, când lipsesc medicamente și consumabile și când blocați angajările? Le-ați vorbit despre salariile medicilor despre care spuneați la televizor că sunt prea mari? Le-ați numărat și paturile ocupate, dacă tot ați transformat gradul de ocupare într-un indicator aproape universal al «eficienței»? Și, dacă tot ați venit, de ce nu l-ați adus și pe președintele CNAS?”, a scris fostul ministru.

Rogobete a continuat criticile și a spus că inaugurarea unui spital nou nu este suficientă dacă acesta nu are personal, medicamente și finanțare.

„Un spital nou nu funcționează doar cu pereți, aparatură și panglici tăiate la inaugurare. Are nevoie de medici, asistente, medicamente, materiale sanitare și finanțare predictibilă. Este simplu să apari la inaugurarea unei investiții pe care alții au pregătit-o, finanțat-o și construit-o. Mai greu este să asiguri că, de mâine, acel spital poate funcționa. România are nevoie de reforme care construiesc, nu de reforme care taie”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Centrul Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie din Cluj a fost finalizat și recepționat după o investiție de peste 50 de milioane de euro. Unitatea are 105 paturi și șase săli de operație.